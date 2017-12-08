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Политика
Тиллерсон: США рассчитывают на «сделку века» по ближневосточному урегулированию
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    Тиллерсон: США рассчитывают на «сделку века» по ближневосточному урегулированию

    13:56  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:22  08 Декабря 2017
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    Тиллерсон: США рассчитывают на «сделку века» по ближневосточному урегулированию

    Вена, 8 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассчитывают заключить «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Об этом после общения с американским политиком рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Тиллерсон намекнул, что Соединенные Штаты рассчитывают принять «сделку века», которая решит одним махом палестино-израильскую проблему», — цитирует РИА Новости Лаврова.

    В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что российская сторона хотела бы понять, как именно «это теперь будет выглядеть». 

    Автор: Алексей Громов
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