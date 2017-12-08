Тиллерсон: США рассчитывают на «сделку века» по ближневосточному урегулированию

Вена, 8 декабря. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что США рассчитывают заключить «сделку века» по ближневосточному урегулированию. Об этом после общения с американским политиком рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Тиллерсон намекнул, что Соединенные Штаты рассчитывают принять «сделку века», которая решит одним махом палестино-израильскую проблему», — цитирует РИА Новости Лаврова.

В то же время глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что российская сторона хотела бы понять, как именно «это теперь будет выглядеть».