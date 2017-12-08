Лавров призвал Киев начать прямые переговоры с Донецком и Луганском

Вена, 8 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев начать прямые переговоры с Луганском и Донецком. Об этом глава МИД РФ заявил в ходе заседания Совета министров иностранных дел государств-участников ОБСЕ в Вене.

«Призываю наших украинских коллег также не манкировать своими обязательствами, которые закреплены в минских договоренностях, и так же, как Кишинев разговаривает с Тирасполем, начать напрямую говорить с Донецком и Луганском. Это даже не совет, это требование, которое было одобрено СБ ООН, когда мы поддержали в Совете Безопасности единогласно минские договоренности», — сказал Лавров.

Он также добавил, что в ходе заседания состоялась напряженная дискуссия по Украине, однако, несмотря на разногласия никто из ее участников не подвергает сомнению безальтернативность минских соглашений. По его словам все страны поддерживают усилия ОБСЕ по содействию в урегулировании конфликта в Донбассе.