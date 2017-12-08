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Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Крыму
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    Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Крыму

    13:46  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:46  08 Декабря 2017
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    Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Крыму

    Симферополь, 8 декабря. Рейсовый автобус пригородного сообщения перевернулся в районе села Каштановое в Симферопольском районе Крыма, семь человек госпитализированы.

    По информации Федерального агентства новостей, автобус следовал с автостанции «Западная» в село Кизилово. 49-летний водитель не справился с управлением, выехав на мокрую обочину дороги. В результате автобус перевернулся. 

    Семь человек из 15 пассажиров автобуса госпитализированы в 6-ю городскую больницу, в их числе двое пострадавших в тяжелом состоянии.

    В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #крым #автобус
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