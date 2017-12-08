Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Крыму

Симферополь, 8 декабря. Рейсовый автобус пригородного сообщения перевернулся в районе села Каштановое в Симферопольском районе Крыма, семь человек госпитализированы.

По информации Федерального агентства новостей, автобус следовал с автостанции «Западная» в село Кизилово. 49-летний водитель не справился с управлением, выехав на мокрую обочину дороги. В результате автобус перевернулся.

Семь человек из 15 пассажиров автобуса госпитализированы в 6-ю городскую больницу, в их числе двое пострадавших в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.