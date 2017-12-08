Лавров заявил об отсутствии договоренностей России и США по Идлибу

Вена, 8 декабря. Между Россией и США нет никаких договоренностей по сирийскому Идлибу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Вене.

Лавров при обсуждении сирийских вопросов обратил внимание, что в Идлибе на данный момент сохраняется непростая ситуация. Россия, Турция, Иран и САР работают над запуском эффективной работы зоны деэскалации в этой части страны.

«С Соединенными Штатами по этому конкретному району Сирии никаких планов не имеется, — заметил российский министр, — я думаю, что это абсолютно непродуктивно».

Ранее Лавров ранее на полях ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил о разгроме боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

8 декабря министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.