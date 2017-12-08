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Новости Сирии
Лавров заявил об отсутствии договоренностей России и США по Идлибу
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    Лавров заявил об отсутствии договоренностей России и США по Идлибу

    13:46  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:01  08 Декабря 2017
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    Лавров заявил об отсутствии договоренностей России и США по Идлибу

    Вена, 8 декабря. Между Россией и США нет никаких договоренностей по сирийскому Идлибу, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в Вене.

    Лавров при обсуждении сирийских вопросов обратил внимание, что в Идлибе на данный момент сохраняется непростая ситуация. Россия, Турция, Иран и САР работают над запуском эффективной работы зоны деэскалации в этой части страны.

    «С Соединенными Штатами по этому конкретному району Сирии никаких планов не имеется,  — заметил российский министр,  — я думаю, что это абсолютно непродуктивно».

    Лавров заявил об отсутствии договоренностей России и США по Идлибу

    Ранее Лавров ранее на полях ежегодного заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил о разгроме боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) в Сирии.

    8 декабря министерство обороны России сообщило о шести нарушениях режима перемирия в Сирии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #россия #сша #сирия #лавров #идлиб #договоренности
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