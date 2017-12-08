Лавров заявил об окончательном и полном поражении ИГ в Сирии

Вена, 8 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил о разгроме террористов ИГ1 в Сирии.

«Что касается Сирии и совместной борьбы с «Исламским государством»1, то, действительно, ИГ нанесено окончательное и полное поражение», — сообщил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что «остающиеся очаги не представляют никакой серьезной угрозы, они будут подавлены».

Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ) разгромлены на обоих берегах Евфрата в Сирии, после чего начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от боевиков, а последних террористов уничтожили в Дейр-эз-Зоре.

1 Организация запрещена на территории РФ.