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Лавров заявил об окончательном и полном поражении ИГ в Сирии
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    Лавров заявил об окончательном и полном поражении ИГ в Сирии

    13:48  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:59  08 Декабря 2017
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    Лавров заявил об окончательном и полном поражении ИГ в Сирии

    Вена, 8 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил о разгроме террористов ИГ1 в Сирии.

    «Что касается Сирии и совместной борьбы с «Исламским государством»1, то, действительно, ИГ нанесено окончательное и полное поражение»,  — сообщил глава МИД РФ.

    Он подчеркнул, что «остающиеся очаги не представляют никакой серьезной угрозы, они будут подавлены».

    Напомним, 6 декабря президент России Владимир Путин заявил, что террористы «Исламского государства» (запрещено в РФ) разгромлены на обоих берегах Евфрата в Сирии, после чего начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что арабская республика полностью освобождена от боевиков, а последних террористов уничтожили в Дейр-эз-Зоре.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #лавров
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