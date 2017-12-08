Врачи Серпухова просят Путина спасти частную клинику от сноса

Серпухов, 8 декабря. Сотрудники частной клиники «Медпрестиж» в Серпухове обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они просят главу государства спасти медицинское учреждение от сноса.

Соответствующее письмо они направили Путину, сообщает сетевое издание INFOX.ru. По словам предпринимателя Василия Стрельникова, клиника проработала в Серпухове больше семи лет и приняла свыше 15 тысяч пациентов. Однако из-за разногласий с городской администрацией к клинике предъявили требование освободить земельный участок, заявив, что договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке.

Кроме того, медучреждение периодически отключают от горячего водоснабжения. Все это, по словам Стрельникова, мешает врачам оказывать помощь пациентам. Справиться своими силами сотрудники клиники не могут, поэтому решили попросить президента разобраться в сложившейся ситуации. В настоящее время снос здания медучреждения уже назначен на 12 декабря.