Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
Порошенко заявил о готовности привлечь международных экспертов к ситуации с Саакашвили
Общество
Врачи Серпухова просят Путина спасти частную клинику от сноса
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Врачи Серпухова просят Путина спасти частную клинику от сноса

    20:00  8 Декабря 2017  /обновлено: 20:13  08 Декабря 2017
    94

    Врачи Серпухова просят Путина спасти частную клинику от сноса

    Серпухов, 8 декабря. Сотрудники частной клиники «Медпрестиж» в Серпухове обратились за помощью к президенту России Владимиру Путину. Они просят главу государства спасти медицинское учреждение от сноса.

    Соответствующее письмо они направили Путину, сообщает сетевое издание INFOX.ru. По словам предпринимателя Василия Стрельникова, клиника проработала в Серпухове больше семи лет и приняла свыше 15 тысяч пациентов. Однако из-за разногласий с городской администрацией к клинике предъявили требование освободить земельный участок, заявив, что договор аренды был расторгнут в одностороннем порядке.

    Кроме того, медучреждение периодически отключают от горячего водоснабжения. Все это, по словам Стрельникова, мешает врачам оказывать помощь пациентам. Справиться своими силами сотрудники клиники не могут, поэтому решили попросить президента разобраться в сложившейся ситуации. В настоящее время снос здания медучреждения уже назначен на 12 декабря.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #врачи #медицина
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть