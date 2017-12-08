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Россия
Шойгу заявил о готовности развивать отношения с военным ведомством Китая
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    Шойгу заявил о готовности развивать отношения с военным ведомством Китая

    14:03  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:03  08 Декабря 2017
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    Шойгу заявил о готовности развивать отношения с военным ведомством Китая

    Москва, 8 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

    Во время встречи Сергей Шойгу поздравил представителя КНР с назначением на должность заместителя Центрального военного совета Китая и отметил, что опыт кадрового офицера посодействует развитию Народно-освободительной армии страны.

    Министр подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики России является углубление стратегического взаимодействия с Китаем. РФ уделяет самое пристальное внимание реализации соглашений, достигнутых на высшем уровне, сообщил Сергей Шойгу.

    Шойгу заявил о готовности развивать отношения с военным ведомством Китая

    Автор: Алексей Громов
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    #сергей шойгу #минобороны рф #китай #чжан юся
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