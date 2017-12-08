Шойгу заявил о готовности развивать отношения с военным ведомством Китая

Москва, 8 декабря. Министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

Во время встречи Сергей Шойгу поздравил представителя КНР с назначением на должность заместителя Центрального военного совета Китая и отметил, что опыт кадрового офицера посодействует развитию Народно-освободительной армии страны.

Министр подчеркнул, что одним из приоритетов внешней политики России является углубление стратегического взаимодействия с Китаем. РФ уделяет самое пристальное внимание реализации соглашений, достигнутых на высшем уровне, сообщил Сергей Шойгу.