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«Звёздный путь» Тарантино получит «взрослый» рейтинг R
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    «Звёздный путь» Тарантино получит «взрослый» рейтинг R

    13:44  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:44  08 Декабря 2017
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    «Звёздный путь» Тарантино получит «взрослый» рейтинг R

    Лос-Анджелес, 8 декабря. Голливудский режиссер Квентин Тарантино все-таки будет снимать фильм по вселенной «Стартрека». Производством картины займется киностудия Universal. Кроме того, стало известно, что фильм получит «взрослый» рейтинг R.

    По информации источников Deadline, рейтинг R позволяет показывать кровавые сцены насилия, откровенного секса или сцены с употреблением наркотиков.

    Сценаристом нового фильма по вселенной «Стартрека» будет автор сценария «Выжившего» Марк Л. Смит. Картина Алехандро Гонсалеса Иньяритту получила несколько премий «Оскар».

    «Звёздный путь» Тарантино получит «взрослый» рейтинг R

    Отметим, что в данный момент Таратино работает над девятой картиной в своей карьере. В основе сюжета — история серийного маньяка и сектанта Чарли Мэнсона, который жестоко расправился с актрисой Шерон Тейт, супругой польского режиссера Романа Полански.

    В новом проекте Тарантино могут сыграть Марго Робби («Я, Тоня»), Брэд Питт («Бесславные ублюдки», «Семь»), Леонардо ДиКаприо («Джанго освобожденный», «Выживший», «Титаник»).

    Автор: Дима Оленин
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    #кино #тарантино #стартрек
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