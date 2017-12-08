«Звёздный путь» Тарантино получит «взрослый» рейтинг R

Лос-Анджелес, 8 декабря. Голливудский режиссер Квентин Тарантино все-таки будет снимать фильм по вселенной «Стартрека». Производством картины займется киностудия Universal. Кроме того, стало известно, что фильм получит «взрослый» рейтинг R.

По информации источников Deadline, рейтинг R позволяет показывать кровавые сцены насилия, откровенного секса или сцены с употреблением наркотиков.

Сценаристом нового фильма по вселенной «Стартрека» будет автор сценария «Выжившего» Марк Л. Смит. Картина Алехандро Гонсалеса Иньяритту получила несколько премий «Оскар».

Отметим, что в данный момент Таратино работает над девятой картиной в своей карьере. В основе сюжета — история серийного маньяка и сектанта Чарли Мэнсона, который жестоко расправился с актрисой Шерон Тейт, супругой польского режиссера Романа Полански.

В новом проекте Тарантино могут сыграть Марго Робби («Я, Тоня»), Брэд Питт («Бесславные ублюдки», «Семь»), Леонардо ДиКаприо («Джанго освобожденный», «Выживший», «Титаник»).