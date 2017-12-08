РЖД поставили точку в вечном споре пассажиров нижних и верхних полок

Москва, 8 декабря. Оператор российской сети железных дорог компания РЖД поставила точку в вечном споре пассажиров поездов о том, имеют ли право люди с верхних полок находиться на нижних. В компании пояснили, что пассажиры, купившие билеты на верхние полки, могут сидеть на нижних, только если получили разрешение соседей снизу.

О таком ответе РЖД рассказал пользователь популярного русскоязычного информационно-развлекательного ресурса Pikabu. Он заявил, что отправил соответствующий запрос в компанию и получил вполне однозначный ответ.

В компании пояснили, что пребывание на неоплаченных местах вполне допустимо, однако только в том случае, если против этого не возражает пассажир, купивший билет на нижнюю полку.

Сам пользователь Pikabu, получив разъяснение от РЖД, обратился к пассажирам снизу с просьбой не злоупотреблять положением и позволять соседям пользоваться нижним местом — как минимум для того, чтобы иметь возможность поесть за столом.