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Общество
РЖД поставили точку в вечном споре пассажиров нижних и верхних полок
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    РЖД поставили точку в вечном споре пассажиров нижних и верхних полок

    13:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:51  08 Декабря 2017
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    РЖД поставили точку в вечном споре пассажиров нижних и верхних полок

    Москва, 8 декабря. Оператор российской сети железных дорог компания РЖД поставила точку в вечном споре пассажиров поездов о том, имеют ли право люди с верхних полок находиться на нижних. В компании пояснили, что пассажиры, купившие билеты на верхние полки, могут сидеть на нижних, только если получили разрешение соседей снизу.

    О таком ответе РЖД рассказал пользователь популярного русскоязычного информационно-развлекательного ресурса Pikabu. Он заявил, что отправил соответствующий запрос в компанию и получил вполне однозначный ответ.

    В компании пояснили, что пребывание на неоплаченных местах вполне допустимо, однако только в том случае, если против этого не возражает пассажир, купивший билет на нижнюю полку. 

    Сам пользователь Pikabu, получив разъяснение от РЖД, обратился к пассажирам снизу с просьбой не злоупотреблять положением и позволять соседям пользоваться нижним местом — как минимум для того, чтобы иметь возможность поесть за столом.

    Автор: Федор Веснин
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    #поезд #ржд #права #нижняя полка #верхняя полка
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