Барнаульцы пожаловались на навязчивую рекламу митинга Навального в соцсетях

Москва, 8 декабря. Блогер Алексей Навальный намерен встретиться 8 декабря с жителями Барнаула. Публичное мероприятия проведут в гайд-парке, однако здесь могут собираться не более сотни человек. Несмотря на ограничения, на Youtube можно увидеть настойчивую рекламу акции.

Пользователи соцсетей пожаловались на активно рекламируемое публичное мероприятие в Барнауле с участием блогера Алексея Навального. По словам Александра Топорова, митинг рекламируют в перерывах между популярными мультфильмами на YouTube.

Многие считают, что реклама несанкционированных мероприятий выглядит по меньшей мере смешно. Барнаульцы полагают, что Навальный решил «омолодить» свою аудиторию за счет дошколят. Напомним, что ранее блогер выступал перед жителями Самары на детской площадке. Он забрался на детскую горку повыше и говорил из мегафона, сообщает Nation News.