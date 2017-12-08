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Общество
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Украина
Порошенко пообещал «непредвзятость следствия и прозрачный суд» для Саакашвили
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    Порошенко пообещал «непредвзятость следствия и прозрачный суд» для Саакашвили

    14:58  8 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  08 Декабря 2017
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    Порошенко пообещал «непредвзятость следствия и прозрачный суд» для Саакашвили

    Киев, 8 декабря. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Михаил Саакашвили должен ответить следствию по обвинению в подготовке государственного переворота. Президент Украины подчеркнул, что если Саакашвили не может дать внятных ответов, то это свидетельствует об обоснованности обвинений.

    «Если он бежит от следствия, если он прячется где-то, то это подрывает доверие к нему, и я не счастлив от этого. Он должен ответить следствию и обществу на те обвинения, которые на сегодня против него выдвинуты. Если он не отвечает — это только свидетельствует об обоснованности этих обвинений», — отметил Порошенко.

    Порошенко также добавил, что ситуация с Михаилом Саакашвили не стоит международного внимания, так как правоохранительные органы подозревают его в «конкретных преступлениях». Президент Украины пообещал обеспечить для Саакашвили «непредвзятость следствия и прозрачный суд».

    Напомним, 5 декабря Саакашвили украинские правоохранители задержали Михаила Саакашвили по подозрению в подготовке государственного переворота на Украине. Однако сторонникам Саакашвили удалось отбить его у правоохранителей. Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что акции протеста, которые организовал Саакашвили в Киеве, финансировались окружением экс-президента Виктора Януковича и направлены на свержение государственной власти на Украине. Саакашвили опроверг данные обвинения, после чего генпрокуратура Украины объявила его в розыск.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #порошенко #саакашвили #луценко
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