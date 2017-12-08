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Пассажирский автобус улетел в кювет на трассе под Екатеринбургом
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    Пассажирский автобус улетел в кювет на трассе под Екатеринбургом

    13:55  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:55  08 Декабря 2017
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    Пассажирский автобус улетел в кювет на трассе под Екатеринбургом

    Москва, 8 декабря. Серьезное ДТП случилось в Свердловской области: пассажирский автобус съехал в кювет.

    В управлении ГИБДД России по Свердловской области сообщили, что авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель транспортного средства попытался избежать столкновения с произошедшим впереди по маршруту его движения ДТП, из-за чего, вероятнее всего, произошел съезд в кювет.

    ДТП обошлось без пострадавших, поскольку скорость движения была небольшая, при этом часть пассажиров была пристегнута ремнями безопасности, передает агентство Ura.ru.

    Напомним, ранее сообщалось, что рейсовый автобус пригородного сообщения перевернулся в районе села Каштановое в Симферопольском районе Крыма, в результате чего в больницу были госпитализированы семь человек.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #дтп #свердловская область
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