Пассажирский автобус улетел в кювет на трассе под Екатеринбургом

Москва, 8 декабря. Серьезное ДТП случилось в Свердловской области: пассажирский автобус съехал в кювет.

В управлении ГИБДД России по Свердловской области сообщили, что авария произошла на трассе Пермь-Екатеринбург. По предварительным данным, водитель транспортного средства попытался избежать столкновения с произошедшим впереди по маршруту его движения ДТП, из-за чего, вероятнее всего, произошел съезд в кювет.

ДТП обошлось без пострадавших, поскольку скорость движения была небольшая, при этом часть пассажиров была пристегнута ремнями безопасности, передает агентство Ura.ru.

Напомним, ранее сообщалось, что рейсовый автобус пригородного сообщения перевернулся в районе села Каштановое в Симферопольском районе Крыма, в результате чего в больницу были госпитализированы семь человек.