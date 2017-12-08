Ирак: «Хашд аш-Шааби» предупредили о возможной атаке на дипмиссию США в Багдаде

Багдад, 8 декабря. Официальный представитель иракских шиитов Муктада ас-Садр заявил, что решение президента США Дональда Трампа об Израиле «приведет к новой стычке на Ближнем Востоке».

Шиитские представители в Ираке сообщили, что заявление Дональда Трампа об Иерусалиме может привести к насильственным действиям против посольства США в Багдаде, так как решение Вашингтона провоцирует арабский мир и нарушает нормы международного права. Нападение на дипломатическую миссию можно ожидать со стороны шиитского ополчения Ирака «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

Шииты призвали арабские государства не отказываться от Иерусалима и продолжать борьбу. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп от лица Вашингтона признал Иерусалим столицей Израиля.