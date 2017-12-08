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Ирак: «Хашд аш-Шааби» предупредили о возможной атаке на дипмиссию США в Багдаде
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» предупредили о возможной атаке на дипмиссию США в Багдаде

    13:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  08 Декабря 2017
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    Ирак: «Хашд аш-Шааби» предупредили о возможной атаке на дипмиссию США в Багдаде

    Багдад, 8 декабря. Официальный представитель иракских шиитов Муктада ас-Садр заявил, что решение президента США Дональда Трампа об Израиле «приведет к новой стычке на Ближнем Востоке».

    Шиитские представители в Ираке сообщили, что заявление Дональда Трампа об Иерусалиме может привести к насильственным действиям против посольства США в Багдаде, так как решение Вашингтона провоцирует арабский мир и нарушает нормы международного права. Нападение на дипломатическую миссию можно ожидать со стороны шиитского ополчения Ирака «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»).

    Шииты призвали арабские государства не отказываться от Иерусалима и продолжать борьбу. Ранее сообщалось, что Дональд Трамп от лица Вашингтона признал Иерусалим столицей Израиля.

    Ирак: «Хашд аш-Шааби» предупредили о возможной атаке на дипмиссию США в Багдаде

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #ирак #иерусалим #хашд аш-шааби
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