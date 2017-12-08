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Возвращение Азарова станет «кнутом» США для Украины — политолог
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    Возвращение Азарова станет «кнутом» США для Украины — политолог

    21:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 21:39  08 Декабря 2017
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    Эксперт назвал Азарова кнутом для Украины, который припасли США

    Недовольство масштабами коррупции на Украине и нежеланием Петра Порошенко бороться с ней заставило Вашингтон искать новые методы воздействия на Киев. Вместо пряников теперь будут кнуты, считают политологи. А одним из них может стать возвращение во власть бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

    Накануне газета The Washington Post опубликовала статью эксперта американского Атлантического совета Максима Эристави, в которой говорится, что США необходимо «влиять на Украину кнутом, а не пряником». Автор публикации полагает, что ситуация с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ), подвергшимся нападкам со стороны команды Петра Порошенко, демонстрирует, что действующие киевские власти не намерены побеждать коррупцию, которую украинцы считают главной проблемой своей страны, а инвестиции Запада в антикоррупционную реформу на Украине рискуют вылететь в трубу.

    «Союзники Украины должны показать, что они знают, как обращаться не только с пряником, но и с кнутом. Они должны предупредить правительство в Киеве, что недавно запущенный безвизовый режим с ЕС может быть приостановлен, если власти будут и дальше действовать против НАБУ», — считает Максим Эристави.

    Научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, какой «кнут» может применить к Киеву Вашингтон.

    «Коррупция на Украине просто непобедима. Это часть украинской государственной машины. И методы, которые применялись до сих пор для борьбы с ней, особого эффекта не дали, в том числе и создание НАБУ, потому что оно действовало, скорее, на опережение, чем работало с ошибками в государственной системе, из-за которых коррупция приобрела такой размах», — отмечает политолог.

    Политолог Антон Бредихин

    В связи с этим сейчас США задумались о сворачивании финансирования данной антикоррупционной деятельности, поскольку деньги, выделяемые на нее, фактически оседают в карманах коррупционеров, считает Антон Бредихин.

    «Но я бы не назвал прекращение финансирования тем самым кнутом, который США надо было применять еще вчера. Это слишком мягкий кнут. Есть более действенный кнут, учитывая, что вся кадровая политика на Украине находится в подчинении у Белого дома, и он может влиять на назначение и снятие тех или иных политиков и, соответственно, принятие нужных политических решений. Поэтому США используют административный ресурс, а Порошенко не сможет пойти против того, кого поставит Вашингтон в правительство Украины», — полагает эксперт.

    При этом Антон Бредихин отмечает, что с кандидатурами Вашингтон пока не определился.

    «Нынешние политики Украины — это большая проблема для США. Лица одни и те же — что до Евромайдана, что после, только должности разные. Поэтому подыскивается свежая сила, предлагаются креативные решения. Саакашвили — один из примеров такого креатива, направленного на борьбу с коррупцией. Но его былые заслуги, в том числе во времена президентства в Грузии, запятнали его репутацию, у него много врагов на Украине. Возможно, Вашингтон позовет в Киев варягов-гастарбайтеров из той же Восточной Европы, Прибалтики. А возможно — пригласит кого-то из прежнего руководства», — говорит политолог.

    Наиболее вероятным кандидатом на роль реформатора-борца с коррупцией Антон Бредихин называет Николая Азарова, экс-премьер-министра Украины, эмигрировавшего в Россию после госпереворота.

    «У него есть конкретные предложения по развитию социально-экономической системы страны, а вернее — по возвращению той системы, которая была при Викторе Януковиче. Все социально-экономические показатели тогда были гораздо лучше нынешних, а коррупция не имела таких масштабов, как сейчас. Поэтому привлечение американцами старых новых руководителей из опальной команды — вполне вероятный сценарий на Украине. Тем более что они общались и с Януковичем, а Азаров тогда был рукопожат. С другой стороны, Николай Янович не разделяет антироссийской идеологии, его посыл неприемлем для США. Поэтому это может быть стопором. Азаров — эффективный управленец, который нужен Вашингтону в Киеве, но как политик он американцам пока невыгоден», — объясняет политолог.

    Автор: Марина Степанова
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    #россия #сша #украина #порошенко #азаров #саакашвили #бредихин
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