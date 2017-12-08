Бузову признали лучшей певицей 2017 года

Москва, 8 декабря. Телеведущая Ольга Бузова получила премию «Kinder МУЗ Awards» в номинации «лучшая исполнительница года».

Об этом Бузова сообщила в своем Instagram, опубликовав пост с полученной тарелкой.

«Устами детей глаголит истина», — отметила в подписи к фото телеведущая.

Бузова также написала, что считает полученную награду бесценной, потому что «детская любовь самая честная, бескорыстная, искренняя, и ее не купишь ни за какие деньги».

В свою очередь организаторы премии сообщили «Комсомольской правде», что детям очень нравится непосредственность Бузовой.

Напомним, ранее сообщалось, что Первый канал хочет закрыть шоу «Бабий бунт», одной из ведущих которого является Ольга Бузова.