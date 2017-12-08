Роскомнадзор усовершенствовал механизм блокировки запрещенных сайтов

Москва, 8 декабря. Механизм, значительно ускоряющий процесс получения операторами выгрузки из Единого реестра запрещенной информации, разработал Роскомнадзор совместно со специалистами операторов связи.

«Роскомнадзор совершенствует механизм взаимодействия с операторами связи с целью повышения оперативности блокирования противоправных ресурсов», — сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Согласно приведенным данным, за счет нового механизма операторы будут получать информацию только об IP-адресах, внесенных с момента последней выгрузки, еще до обновления всего массива данных в Реестре.

Напомним, что Роскомнадзор займется мониторингом выдачи новостей не только в Google, но и в других транснациональных корпорациях.

Ранее Роскомнадзор направил запрос в представительство Google в РФ с просьбой разъяснить их толкование термина «ранжирование» в подборке новостных сюжетов.