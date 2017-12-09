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Сирия: мирная жизнь в Латакии восстанавливается, несмотря на экономическую блокаду
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    Сирия: мирная жизнь в Латакии восстанавливается, несмотря на экономическую блокаду

    14:00  9 Декабря 2017
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    Сирия: мирная жизнь в Латакии восстанавливается, несмотря на экономическую блокаду

    Латакия, 8 декабря. Экономическая блокада Сирии, которая вызвала острую нехватку еды и медикаментов, оказала значительное влияние на жизнь мирного населения. Однако правительство смогло за счет снабжения своих рынков местными товарами компенсировать нехватку и удовлетворить потребности своих граждан, даже несмотря на довольно высокие цены. Корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии прогулялся по улицам главного порта страны на Средиземном море Латакии, чтобы показать, как живет местное население.

    На кадрах эксклюзивного видео ФАН можно наблюдать за спокойной жизнью сирийцев в Латакии. По оживленным улицам ходит общественный транспорт, автомобильный поток напоминает пробки, люди спешат по своим делам.

    На рынке идет оживленная торговля — как в любом густонаселенном арабском городе. На прилавках есть все необходимые продукты: фрукты, овощи и зелень в изобилии. Продавец восточных сладостей и орехов заботливо упаковывает свой товар. Продавец кукурузы с передвижным ларьком также спешит накормить сирийцев.

    «Несмотря на экономическую блокаду, в магазинах есть все, — говорит одна из местных жительниц. — К сожалению, блокада отразилась и на одежде, и разных видах лекарств — особенно для диабетиков и онкобольных. Эти лекарства находятся в спеццентрах. Но правительство справляется с этими проблемами. Слава Аллаху и спасибо ему».

    Сирия: мирная жизнь в Латакии восстанавливается, несмотря на экономическую блокаду

    Большой ажиотаж можно наблюдать в павильонах, где продается одежда и обувь — война взяла свое. Теперь люди могут позволить себе спокойно купить одежду и все необходимое, не боясь выйти из дома. Где-то отдаленно звучит призыв муэдзина. Глядя на этот город, о войне, захватившей всю страну, напоминают лишь стены домов.

    Город-порт Латакия находится в составе Сирии с 1936 года. Он известен не только как главный порт страны в Средиземном море, но и как туристический рай. В районе Латакиии расположено множество морских пляжей, в том числе морской курорт Шатт аль-Азрак — «Лазурный берег».

    В августе 2011 года в Латакии происходили военные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и так называемой вооруженной оппозицией. Сейчас город-порт, как и вся провинция Латакия, считаются одним из наиболее спокойных регионов Сирийской Арабской Республики.

    Сирия: мирная жизнь в Латакии восстанавливается, несмотря на экономическую блокаду

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #оппозиция #сирия #саа #мир #латакия #война #сирийцы
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