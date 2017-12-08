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Пускай весь мир горит: эксперт объяснил решение Трампа по Иерусалиму
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    Пускай весь мир горит: эксперт объяснил решение Трампа по Иерусалиму

    19:51  8 Декабря 2017  /обновлено: 19:51  08 Декабря 2017
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    Американский журналист о решении Трампа по Иерусалиму: Он не боится называть вещи своими именами

    Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале объяснил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля давлением Конгресса. В то же время президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло считает, что это решение для американского лидера «гораздо важнее, чем огонь».

    «Это не решение Трампа, это решение Конгресса, которое было принято 22 года назад. Он просто исполняет это решение. Он не хотел кривить душой. Он сказал: «Мы все знаем, что Иерусалим — это столица [Израиля]». Но все боятся называть вещи своими именами, а Трамп назвал вещи своими именами», — заявил Бом.

    При этом журналист заметил, что решение Трампа вызвало недовольство палестинцев, но, как считает журналист, суннитский мир не разделит этот гнев. Он убежден, что своим решением Трамп фактически признал аннексию восточной части Иерусалима.

    Тарло в свою очередь высказал мнение, что Трамп действует, исходя не из интересов США, а в угоду своим собственным соображениям.

    «Он решает сразу несколько вопросов: принимает решение, принятое Конгрессом давным-давно, получает поддержку израильского лобби и христианского лобби в Америке. И для него это гораздо важнее, чем огонь. Пускай весь мир горит», — резюмировал Тарло.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #сша #трамп #израиль #иерусалим #бом #тарло
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