Пускай весь мир горит: эксперт объяснил решение Трампа по Иерусалиму

Американский журналист Майкл Бом в эфире программы «Время покажет» на Первом канале объяснил решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля давлением Конгресса. В то же время президент фонда «Правовое государство» Евгений Тарло считает, что это решение для американского лидера «гораздо важнее, чем огонь».

«Это не решение Трампа, это решение Конгресса, которое было принято 22 года назад. Он просто исполняет это решение. Он не хотел кривить душой. Он сказал: «Мы все знаем, что Иерусалим — это столица [Израиля]». Но все боятся называть вещи своими именами, а Трамп назвал вещи своими именами», — заявил Бом.

При этом журналист заметил, что решение Трампа вызвало недовольство палестинцев, но, как считает журналист, суннитский мир не разделит этот гнев. Он убежден, что своим решением Трамп фактически признал аннексию восточной части Иерусалима.

Тарло в свою очередь высказал мнение, что Трамп действует, исходя не из интересов США, а в угоду своим собственным соображениям.