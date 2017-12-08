«Яндекс» откроет собственный каршеринг в феврале 2018 года

Москва, 8 декабря. В феврале 2018 года «Яндекс» может перезапустить свой сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринг). На этот раз у компании появится собственный автомобильный парк, говорится в сообщении компании.

Тестировать новый формат начали еще в мае 2017 года. Приложение «Яндекс.Каршеринг» агрегировал данные нескольких служб аренды автомобилей. Однако уже в ноябре было решено закрыть проект.

Однако сейчас «Яндекс» готовится к запуску собственного сервиса каршеринга «Яндекс.Драйв», приложение уже доступно на операционных системах iOS и Android. Сервис начнет работать в феврале 2018 года.

«Он начнет работать в Москве. У сервиса будет собственный автопарк, на старте он будет состоять из автомобилей Kia Rio, Kia Rio X-Line и Renault Kaptur», — говорится в сообщении.

По словам главы проекта «Яндекс.Драйв» Антона Рязанова, каршеринг является перспективным способом развития продвижения в городе, популярность которого будет только расти.