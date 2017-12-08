ВКС РФ получили всю партию вертолетов Ка-52, запланированную на 2017 год

Москва, 8 декабря. В военном ведомстве РФ сообщили, что холдинг «Вертолеты России» полностью выполнил свои обязательства перед ВКС РФ в 2017 году.

Департамент информации министерства обороны РФ отметил, что боевые разведывательно-ударные вертолеты приняты специалистами военного ведомства на заводе-изготовителе и сейчас готовятся к доставке в войсковые части воздушным транспортом.

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» сданы Минобороны России в полном объеме и в надлежащем качестве. Обеспечение ВКС РФ боевыми машинами является приоритетной задачей холдинга «Вертолеты России», отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что разведывательно-ударный вертолет Ка-52 серийно выпускается в России с 2007 года.