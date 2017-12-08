Около 200 человек остаются в палаточном городке у Рады

Киев, 8 декабря. В настоящее время в палаточном городке у здания украинской Рады в Киеве остаются около 200 сторонников бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Большинство протестующих разошлись по домам, сам Саакашвили не появится в лагере до воскресенья. «Перерыв» в акции вызван его болезнью. Обстановка у Рады спокойная, остающиеся 200 человек занимаются повседневными делами, сообщают украинские СМИ.

О своей болезни Саакашвили написал накануне на своей странице в Facebook. По его словам, события 5 декабря, когда правоохранительные органы попытались задержать Саакашвили, но сторонники бывшего президента Грузии отбили его из рук полиции, сказались на здоровье.

«Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура», — написал он, пообещав своим сторонникам быть в строю к воскресенью.

Напомним, после попытки задержания Саакашвили поселился в палаточном городке у здания Рады. Генпрокуратура Украины обвиняет Саакашвили по трем уголовным статьям.