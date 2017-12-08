Саакашвили заявил, что проведет «Марш за импичмент» без голоса и с температурой

Киев, 8 декабря. Опальный лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что севший голос и температура не помешают ему принять участие в «Марше за импичмент» 10 декабря. К воскресенью экс-губернатор Одесской области пообещал «снова быть в строю».

Об ухудшении самочувствия после «известных событий вторника» Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Все-таки всем известные события вторника не прошли мимо меня. Вчера у меня сел голос, а сегодня поднялась температура, но к Маршу 10.12 обещаю снова быть в строю рядом с вами!», — говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, 5 декабря Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ на крыше своего дома в Киеве, однако сторонниками опального политика отбили его у полиции, не дав увезти экс-президента Грузии в прокуратуру.

После освобождения он со своими единомышленниками обосновался в палаточном лагере у стен Верховной рады, требуя импичмента президента Украины Петра Порошенко и свержения власти олигархов в стране.

Ранее Саакашвили был объявлен в розыск. Украинские правоохранители подозревают его в покушении на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией, содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

Накануне народный депутат Антон Геращенко сообщил, что Саакашвили пытался прорваться в гостиницу «Киев», чтобы помыться, но полиция не дала ему попасть в здание, после чего он скрылся в палаточном городке.