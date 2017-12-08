Названы лучшие актеры 2017 года‍

Лос-Анджелес, 8 декабря. Издание Vulture составило топ-10 самых лучших актерских работ в 2017 году. Первое место занял Тимоти Чаламет, известный по фильму итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем».

На второе место попала ирландская актриса Сирша Ронан, сыгравшая главную роль в дебютном фильме американской актрисы Греты Гервиг «Леди Птица». В тройку лучших актеров текущего года также попал Уиллем Дефо, сыгравший в фильме Шона Бейкера «Проект «Флорида». В рейтинге оказалась и его коллега по фильму семилетняя Бруклин Принс.

В топ-10 попали Джеймс Франко («Горе-творец»), Лори Меткалф («Леди Птица»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Марго Робби и Эллисон Дженни, сыгравшие в байопике «Я, Тоня».

Ранее кинокритики назвали топ самых скучных фильмов всех времен. Рейтинг составлялся на основе опроса, проведенного среди британцев.