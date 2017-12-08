Стала известна причина смерти избитой в Красноярске восьмиклассницы

Красноярск, 8 декабря. Избитая в Красноярске восьмиклассница умерла от обширного кровоизлияния в мозг, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Названа причина смерти красноярской восьмиклассницы, которая подралась с двумя девочками-ровесницами. После проведения экспертизы стало известно, что 14-летняя Екатерина Е. умерла от обширного кровоизлияния в мозг, то есть из-за ее заболевания.

Удалось установить, что у школьницы была диагностирована аневризма сосудов головного мозга. В связи с этим ранее врачи из Новосибирска проводили сложнейшую эндоваскулярную операцию, после которой девочке предстояло восстановительное лечение. Однако по-прежнему неизвестно, что стало толчком к обострению болезни: необходимо дождаться результатов гистологического исследования.

Напомним, 23 ноября Екатерина подралась с двумя девочками из параллельного класса из-за молодого человека. По словам очевидцев, девочки больше царапались, чем били друг друга. Однако, по данным источника, следователи намерены возбудить уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.