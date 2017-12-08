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Автомобиль без водителя сбил пешехода и врезался в машину ДПС на Ямале
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    Автомобиль без водителя сбил пешехода и врезался в машину ДПС на Ямале

    13:27  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:28  08 Декабря 2017
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    Автомобиль без водителя сбил пешехода и врезался в машину ДПС на Ямале

    Ханты-Мансийск, 8 декабря. В Ноябрьске автомобиль без водителя, забывшего поставить транспорт на ручной тормоз, сбил пешехода и въехал в патрульную машину.

    Как рассказали региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел поздно вечером в четверг. Владелец автомобиля ВАЗ-21099 припарковал машину, забыв про «ручник». В результате машина покатилась назад и совершила наезд на стоящий патрульный автомобиль Ford. Между автомобилями оказался зажат пешеход. Сообщается, что он получил травмы.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #дтп #ямал #авто
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