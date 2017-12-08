Автомобиль без водителя сбил пешехода и врезался в машину ДПС на Ямале

Ханты-Мансийск, 8 декабря. В Ноябрьске автомобиль без водителя, забывшего поставить транспорт на ручной тормоз, сбил пешехода и въехал в патрульную машину.

Как рассказали региональном управлении ГИБДД, инцидент произошел поздно вечером в четверг. Владелец автомобиля ВАЗ-21099 припарковал машину, забыв про «ручник». В результате машина покатилась назад и совершила наезд на стоящий патрульный автомобиль Ford. Между автомобилями оказался зажат пешеход. Сообщается, что он получил травмы.