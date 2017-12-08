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Происшествия
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Украина
Эксперт объяснил, почему венгры массово бегут из Закарпатья
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    Эксперт объяснил, почему венгры массово бегут из Закарпатья

    12:48  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:48  08 Декабря 2017
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    Эксперт объяснил, почему венгры массово бегут из Закарпатья

    Киев, 8 декабря. Этнические венгры массово уезжают из Закарпатья, поскольку их и ранее скромные права теперь еще больше ущемляются новым украинским законом «Об образовании», а в адрес национальных меньшинств постоянно поступают угрозы, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

    Как Безпалько сообщил ФАН, есть три основных фактора, из-за которых венгры принимают решение об отъезде из Закарпатья.

    «Во-первых, этнические венгры достаточно легко получают паспорт Венгрии. И, соответственно, становятся гражданами Европейского союза. Во-вторых, на Украине наблюдается очень мощная экономическая деградация, и деградация всех институтов власти. В-третьих, даже те скромные возможности культурной автономии, которые были у венгров, сейчас отнимаются законом «Об образовании», — пояснил эксперт.

    Эксперт объяснил, почему венгры массово бегут из Закарпатья

    Безпалько подчеркнул, что на Украине венгры чувствуют себя некомфортно, живут бедно и постоянно слышат в свой адрес угрозы. Все это приводит к тому, что сегодня «украинскому государству никто не доверяет».

    «Поэтому венгры предпочитают уезжать в Евросоюз. Если не в Венгрию, то в другие страны, где они живут компактно», — заключил эксперт.

    Безпалько также сообщил, что Украина давно взяла курс на построение унитарного националистического государства, но сейчас этот процесс значительно ускорился, вышел практически на «военные темпы», поэтому, скорее всего, печальная судьба ждет все нацменьшинства на Украине.

    Напомним, ранее в среду о том, что этнические венгры массово покидают Закарпатье, сообщил глава МИД Украины Павел Климкин. Он отметил, что в настоящее время в регионе осталось менее 100 тысяч венгров.

    Автор: Алексей Громов
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    #климкин #безпалько #закарпатье #венгры
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