Сирия: силы безопасности задержали боевика ИГИЛ, причастного к теракту в Хомсе

Дамаск, 8 декабря. Боевик «Исламского государства»1 был задержан сотрудниками спецслужб в столице Сирии.

Сирийские информагентства сообщили, ссылаясь на источники в полиции, что задержанным оказался Умар аль-Саббаг родом из Алеппо. По предварительным данным он действовал с тремя своими подельниками, которые также задержаны в Дамаске.

Отмечается, что аль-Саббаг ранее учился в университете Хомса перед тем, как присоединиться в боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ранее сообщалось, что взрыв в Хомсе привел к гибели 12 человек.

1 Организация запрещена на территории РФ.