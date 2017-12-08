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Сирия: силы безопасности задержали боевика ИГИЛ, причастного к теракту в Хомсе
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    Сирия: силы безопасности задержали боевика ИГИЛ, причастного к теракту в Хомсе

    12:49  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:49  08 Декабря 2017
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    Сирия: силы безопасности задержали боевика ИГИЛ, причастного к теракту в Хомсе

    Дамаск, 8 декабря. Боевик «Исламского государства»1 был задержан сотрудниками спецслужб в столице Сирии.

    Сирийские информагентства сообщили, ссылаясь на источники в полиции, что задержанным оказался Умар аль-Саббаг родом из Алеппо. По предварительным данным он действовал с тремя своими подельниками, которые также задержаны в Дамаске.

    Отмечается, что аль-Саббаг ранее учился в университете Хомса перед тем, как присоединиться в боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Ранее сообщалось, что взрыв в Хомсе привел к гибели 12 человек.

    Сирия: силы безопасности задержали боевика ИГИЛ, причастного к теракту в Хомсе

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #игил #хомс
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