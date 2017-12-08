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Трамп объяснил, почему признал Иерусалим столицей Израиля
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    Трамп объяснил, почему признал Иерусалим столицей Израиля

    13:07  8 Декабря 2017  /обновлено: 13:07  08 Декабря 2017
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    Трамп объяснил, почему признал Иерусалим столицей Израиля

    Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд объяснил свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля, отметив, что «выполнил свое предвыборное обещание, а другие — нет». Речь идет о словах Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, которые обещали перенести посольство из Тель-Авива. 

    Американский лидер Дональд Трамп напомнил, что последние 25 лет его предшественники многократно заявляли о признании Иерусалима столицей, а также обещали перенести израильское посольство. По словам Трампа, он не стал ограничиваться словами, а перешел к действиям.

    «Я выполнил свое предвыборное обещание, другие — нет!» — написал Трамп в микроблоге Twitter.

    Президент США также приложил заявления предшественников с 1992 года. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что перенос посольства не затрагивает вопросы суверенитета Израиля, пишет RT

    Автор: Ирина Селезнева
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    #трамп #израиль
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