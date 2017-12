Трамп объяснил, почему признал Иерусалим столицей Израиля

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд объяснил свое решение о признании Иерусалима столицей Израиля, отметив, что «выполнил свое предвыборное обещание, а другие — нет». Речь идет о словах Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, Барака Обамы, которые обещали перенести посольство из Тель-Авива.

Американский лидер Дональд Трамп напомнил, что последние 25 лет его предшественники многократно заявляли о признании Иерусалима столицей, а также обещали перенести израильское посольство. По словам Трампа, он не стал ограничиваться словами, а перешел к действиям.

Президент США также приложил заявления предшественников с 1992 года. В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что перенос посольства не затрагивает вопросы суверенитета Израиля, пишет RT.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ