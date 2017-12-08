В Белом доме сообщили о новом медобследовании Трампа

Вашингтон, 8 декабря. Белый дом обнародует результаты нового медицинского обследования, который президент США Дональд Трамп пройдет в начале 2018 года.

Об этом сообщила представитель администрации американского лидера Сара Сандерс. Она уточнила, что медобследование президента проедут специалисты Национального военно-медицинского центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, пишет РИА Новости.

«Данные будут обнародованы после того, как это произойдет», — сказала Сандерс.

Ранее в американских СМИ начали поднимать тему состояния здоровья Трампа после инцидентов с питьем воды во время речи в Белом доме, с которой он выступал в середине ноября.

Тогда Трамп дважды прервал свое выступление и сделал пару глотков из бутылки, которую не сразу смог найти. Пользователи Twitter активно обсуждали иницидент, высказав мнение, что президент США вел себя очень «неуклюже».

President Trump stops his speech to search for water

cc: @marcorubio pic.twitter.com/26hR5w7ZIe — Pat Ward (@WardDPatrick) November 15, 2017

А журналист Скотт Дворкин написал в своем микроблоге, что Трамп не сделал глоток, а отхлебнул, а бутылку он держал двумя руками, «как соску».

Trump pulls a Marco Rubio & slurps down water during his speech. But it’s worse than Rubio. Trump holds the bottle with two hands like it’s a baby bottle. Fitting.#ImpeachTrump #AMJoy pic.twitter.com/5CPKzSSCKq — Scott Dworkin (@funder) November 15, 2017

Второй случай произошел в минувшую среду, когда во время выступления Трамп невнятно произносил слова. Ситуацию прокомментировала Сандерс, назвав все вопросы по этому поводу «нелепыми»: «У президента пересохло в горле, только и всего».