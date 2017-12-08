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В Белом доме сообщили о новом медобследовании Трампа
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    В Белом доме сообщили о новом медобследовании Трампа

    12:45  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:45  08 Декабря 2017
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    В Белом доме сообщили о новом медобследовании Трампа

    Вашингтон, 8 декабря. Белый дом обнародует результаты нового медицинского обследования, который президент США Дональд Трамп пройдет в начале 2018 года.

    Об этом сообщила представитель администрации американского лидера Сара Сандерс. Она уточнила, что медобследование президента проедут специалисты Национального военно-медицинского центре имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, пишет РИА Новости.

    «Данные будут обнародованы после того, как это произойдет», — сказала Сандерс.

    Ранее в американских СМИ начали поднимать тему состояния здоровья Трампа после инцидентов с питьем воды во время речи в Белом доме, с которой он выступал в середине ноября. 

    Тогда Трамп дважды прервал свое выступление и сделал пару глотков из бутылки, которую не сразу смог найти. Пользователи Twitter активно обсуждали иницидент, высказав мнение, что президент США вел себя очень «неуклюже».

    А журналист Скотт Дворкин написал в своем микроблоге, что Трамп не сделал глоток, а отхлебнул, а  бутылку он держал двумя руками, «как соску».

    Второй случай произошел в минувшую среду, когда во время выступления Трамп невнятно произносил слова. Ситуацию прокомментировала Сандерс, назвав все вопросы по этому поводу «нелепыми»: «У президента пересохло в горле, только и всего».

    Автор: Алексей Громов
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    #трамп #белый дом #медобследование
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