«Великое требует тишины»: Шнуров жестко ответил Шевчуку на критику «Ленинграда»
Москва, 8 декабря. Сергей Шнуров сравнил песню «Осень» группы ДДТ с «блатным шлягером» «Голуби летят над нашей зоной» в ответ на критику Юрия Шевчука в адрес «Ленинграда».
Соответствующий пост появился накануне на странице Шнурова в Instagram. Заявление лидера группы «Ленинград» стало реакцией на мнение о творчестве коллектива Юрия Шевчука, которое тот озвучил в шоу «вДудь», пишет «НьюИнформ».
На вопрос о том, не завидует ли он успеху «Ленинграда», Шевчук ответил отрицательно, подчеркнув, что в творчестве группы больше попсы, чем рока. Кроме того, он отметил, что негативно относится к ненормативной лексике в текстах песен «Ленинграда».
В ответ на это Шнуров написал в Instagram, что у Шевчука никуда не делось желание «отдать на растерзание Черту «веселых и позабывших стыд», а «Осень» ДДТ сравнил с блатной песней «Голуби летят над нашей зоной».
«Что касается «Осени», то в шоу «Угадай Мелодию», где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую «Осень» люди знающие, безошибочно приняли бы её за «Голуби летят над нашей зоной». Эта блатная песня была широко известна в узких кругах», — сообщил он.
Говорить о новых песнях Шевчука Шнуров не стал, саркастично заявив, что тут «лучше помолчать, потому как Великое требует тишины».
«...Пели и плясали, черт возьми...». На протяжении двадцати лет Шевчук именно с этими словами исполнял свою песню «Дождь», но к 2013 на него всё-таки снизошло понимание некоторой странности этой строчки, и обращение к Черту с просьбой взять пляшущих и танцующих он заменил на нейтральное «как могли», но то, первое истинное желание, просочившееся, как я понимаю, неожиданно и подспудно, а именно - отдать на растерзание Черту «веселых и позабывших стыд», никуда не делось. В своём недавнем интервью Ю.Ю заявил, что «Ленинград» слушают ввиду тяжести наступивших времён, видимо в 1993, когда расстреливали Белый Дом, при средней зарплате 60$, когда отовсюду звучал его шлягер «Осень» времена были полегче. Что касается «Осени», то в шоу «Угадай Мелодию», где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую «Осень» люди знающие, безошибочно приняли бы её за «Голуби летят над нашей зоной». Эта блатная песня была широко известна в узких кругах. Если бы Ю.Ю. выступал с постмодернистской позиции, мы могли бы увидеть в этом издевательскую цитату, но нет, не увидим, ведь Рок это Он. Если же говорить о Его новых песнях, то лучше помолчать, потому как Великое требует тишины. @yurydud
Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, Сергей Шнуров высмеял священников из-за потерянного спутника Росгидромета «Метеор-М», заявив, что, вероятно, они «не домолились где-то».