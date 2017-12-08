«Великое требует тишины»: Шнуров жестко ответил Шевчуку на критику «Ленинграда»

Москва, 8 декабря. Сергей Шнуров сравнил песню «Осень» группы ДДТ с «блатным шлягером» «Голуби летят над нашей зоной» в ответ на критику Юрия Шевчука в адрес «Ленинграда».

Соответствующий пост появился накануне на странице Шнурова в Instagram. Заявление лидера группы «Ленинград» стало реакцией на мнение о творчестве коллектива Юрия Шевчука, которое тот озвучил в шоу «вДудь», пишет «НьюИнформ».

На вопрос о том, не завидует ли он успеху «Ленинграда», Шевчук ответил отрицательно, подчеркнув, что в творчестве группы больше попсы, чем рока. Кроме того, он отметил, что негативно относится к ненормативной лексике в текстах песен «Ленинграда».

В ответ на это Шнуров написал в Instagram, что у Шевчука никуда не делось желание «отдать на растерзание Черту «веселых и позабывших стыд», а «Осень» ДДТ сравнил с блатной песней «Голуби летят над нашей зоной».

«Что касается «Осени», то в шоу «Угадай Мелодию», где по первым нотам узнают песню, услышав шевчуковскую «Осень» люди знающие, безошибочно приняли бы её за «Голуби летят над нашей зоной». Эта блатная песня была широко известна в узких кругах», — сообщил он.

Говорить о новых песнях Шевчука Шнуров не стал, саркастично заявив, что тут «лучше помолчать, потому как Великое требует тишины».

Напомним, ранее, как сообщало URA.RU, Сергей Шнуров высмеял священников из-за потерянного спутника Росгидромета «Метеор-М», заявив, что, вероятно, они «не домолились где-то».