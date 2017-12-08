Онищенко объяснил, почему участие США в Олимпиаде зависит от России

Сборная Соединенных Штатов может пропустить Олимпийские игры в Южной Корее в 2018 году из-за обстановки на Корейском полуострове. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Защита американцев — наш главный приоритет, и мы сотрудничаем с южнокорейцами и другими странами-партнерами для обеспечения безопасности», — сказала она.

Представитель Белого дома отметила, что окончательное решение администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока не приняла. Глава американского государства обсуждает этот вопрос с чиновниками из разных ведомств.

При этом представитель США при ООН Никки Хейли заявила ранее, что нет абсолютно никакой угрозы для американских спортсменов.

Кубертен недоволен

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал ФАН нерешительность США в вопросе участия в Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году.

«Вся та незаслуженная и скандальная, во многом надуманная, возня вокруг российской олимпийской сборной, безусловно, сегодня волнует Пьера де Кубертена, который, конечно же, наблюдает за этим процессом. Из внеземной жизни. Изначально Олимпийские игры были использованы для примирения враждующих государств. Сегодня Игры находятся в дополнительной опасности из-за неприглядных действий США и плохих исполнителей из МОК. Про так называемую WADA я вообще не говорю, поскольку они — жулики, которые должны быть убраны из олимпийского движения. Они не соответствуют высокому предназначению Олимпиад и движению в общечеловеческой истории.

Я отдаю должное аналитикам и спецслужбам США, которые сейчас поднимают вопрос участия в Олимпиаде. США накалили ситуацию на Корейском полуострове своими резкими заявлениями, военными учениями и угрозами. Это не способствует тому, чтобы олимпийское движение работало как примирительный механизм. Олимпийские игры были тем временем, когда прекращались все войны, попытки насильственного влияния одной стороны на другую. Поэтому традиционное и очень мощное воздействие России на Северную Корею и ее руководство сбрасывать со счетов не надо. И не надо лишать полноценного участия нашей сборной в Олимпийских играх в Пхенчхане. Наше полноценное участие, безусловно, повышало бы уровень безопасности Олимпиады. Играло бы отрезвляющим фактором для того опасения, которое сами же США высказывают накануне Игр. Поэтому мне кажется, что Россия, несмотря на все, должна использовать свой асимметричный ответ на те близорукие и мелочные выпады со стороны ограниченных людей, в том числе и правительств и стран. Их примитивизм и ограниченность совершенно очевидны», — пояснил Геннадий Онищенко.

По мнению депутата, России сейчас надо не идти в фарватере низменных обид и гордыни, а сделать все, чтобы максимальное число наших спортсменов приняли участие в Олимпиаде.

«Я прошу наших спортсменов, чтобы они все максимально выложились и заняли достойные места. Тем более, что по отдельным видам спорта мы традиционно занимаем лидирующие позиции. При этом нужно обеспечить и политическое участие. Привлечь государственных деятелей и видных спортсменов. Конечно же, было бы правильным, чтобы на Олимпиаде в качестве гостей присутствовали руководители правительства, общественных организаций, видные российские артисты, которых знает весь мир. Россия должна показать истинное назначение Олимпиады, которое было сформулировано еще в Древней Греции и осмыслено и возвращено в начале прошлого века. Прежде всего, Кубертеном.