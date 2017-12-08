Сирия новости 8 декабря 16.30: курды конфискуют дома беженцев в Ракке, потери «Нусры» на юге Алеппо

Сирия, 8 декабря. Колонна «Ан-Нусры»*** была уничтожена силами САР в южной части Алеппо. В Дейр-эз-Зоре был обнаружен склад ИГ1 с американским оружием. Курды конфисковали дома беженцев в провинции Ракка, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку силам САР на юге провинции Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают штурм высоты Талль Аль-Мактоль в юго-западной части Дамаска; обнаружили склад оружия ИГИЛ1 в населенном пункте Мусалаха в Дейр-эз-Зоре.

«Исламское государство»1: утратило деревню Джилуд на западе провинции Ниневия в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): обстреляла населенный пункт Карт Виран на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: заявила об уничтожении танка САА в районе Западной Гуты Дамаска; понесла потери в результате атаки САА в южной части Алеппо; вступила в борьбу с боевиками бывшей «Джунд Аль-Акса» на юге Идлиба.

Курды: конфисковали дома беженцев в города Ат-Табка в провинции Ракка.

Провинция Дамаск

Второй день подряд Сирийская арабская армия (САА) штурмует стратегическую высоту Талль Аль-Мактоль, находящуюся в районе Западной Гуты. Под руководством 42-й бригады 4-й дивизии части САА атаковали позиции боевиков объединения «Тахрир Аш-Шам» в северной части холма. Однако пока прорвать линию обороны противника силам САР не удается. Как заявляет Twitter-канал (rien4djri), подконтрольный вооруженной оппозиции, в результате противостояния исламисты уничтожили танк сирийской армии. Подтверждения данная информация пока не получила. Напомним, Талль Аль-Мактоль является последним препятствием на пути к ключевому городу Мугр Аль-Мир, удерживаемому радикалами.

Провинция Алеппо

На юге региона вновь отмечаются столкновения между правительственными подразделениями и отрядами группировки «Джебхат Ан-Нусра»1, возглавляющей коалицию «Тахрир Аш-Шам». По данным новостного портала Al Masdar News, сирийские войска нанесли неожиданный удар по колонне исламистов, двигавшейся к юго-западу от стратегического города Ханассер. В результате неожиданной атаки военнослужащим САР удалось уничтожить три военных пикапа, оснащенных тяжелыми пулеметными установками. Кроме того, по меньшей мере десять радикалов «Ан-Нусры» были ликвидированы, еще около десяти получили ранения. Напомним, в вооруженном противостоянии в данном районе также принимает участие российская авиация, оказывающая значительную поддержку силам САА.

Тем временем в северо-восточной части Алеппо возобновились вооруженные стычки между поддерживаемой Турцией Сирийской свободной армией (ССА) и курдскими Демократическими силами Сирии****(SDF). Как передает агентство новостей Al Manar News, под огнем исламистов ССА оказался населенный пункт Карт Виран, расположенный к западу от города Манбидж. О возможных пострадавших не сообщалось.

Провинция Дейр-эз-Зор

По сведениям информационного агентства Al Masdar News, сотни террористов «Исламского государства» оказались в ловушке на территориях Сирийской пустыни после того, как правительственная армия зачистила правый берег реки Евфрат, продвинувшись от Меядина в сторону Абу Кемаля. Как сообщил AMN сирийский военный источник, многие ИГИЛовцы бежали сюда после поражения в столкновениях с САА и ВКС РФ. Таким образом, оставшиеся отряды ИГИЛ находятся в окружении на территориях площадью в 7200 квадратных километров в юго-западной части провинции. Известно, что боевики имеют ограниченное количество ресурсов, а также являются удобной мишенью для авиаударов российских военных самолетов.

Между тем в ходе зачистки населенного пункта Мусалаха, находящегося юго-восточнее Меядина части Сирийской арабской армии (САА) обнаружили склад оружия ИГИЛ. Об этом сообщает военный источник в соцсети Twitter (smmsyria). Большая часть вооружения была произведена в Соединенных Штатах Америки. Напомним, не раз поступали данные о секретных договоренностях между поддерживаемыми США курдскими силами и боевиками ИГ. Многие местные активисты заявляли о том, что Вашингтон способствует обострению борьбы между САА и ИГ, тогда как при приближении курдов ИГИЛовцы покидали свои позиции добровольно.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб вспыхнули столкновения между силами антиправительственного альянса «Тахрир Аш-Шам» и группой боевиков, которые ранее состояли в числе группировки «Джунд Аль-Акса», принявшей сторону «Исламского государства». Согласно информации новостного портала Al Manar News, бои произошли на окраине деревни Иблин. Причиной конфликта послужил арест одного из исламистов «Джунд Аль-Акса» союзниками «Джебхат Ан-Нусры». Никаких сведений о потерях сторон пока не поступало.

Провинция Ракка

Информагентство Al Manar News передает, что курдская милиция «Асайиш» конфисковала дома беженцев в городе Ат-Табка к юго-западу от административного центра региона. Напомним, населенный пункт перешел под контроль Сирийской демократической армии (SDF) в мае 2017 года. Это не единственный случай мародерства со стороны курдских подразделений. Ранее поступала информация о том, что курды изымали имущество граждан в Ракке. Кроме того, территории, захваченные курдами, все еще не обезврежены от мин и СВУ, в результате чего страдают прежде всего мирные жители.

Ирак

Стало известно, что иракские вооруженные силы при помощи ополченческих отрядов «Хашд Аш-Шааби» начали заключительный этап военной операции по ликвидации «Исламского государства» в Республике Ирак. Получив точные разведданные, правительственные войска штурмовали позиции террористов, базировавшихся близ границы между провинциями Ниневия, Салах Эд-Дин и Аль-Анбар. По словам военного источника в Twitter (Hashd_Shaabi_iq), 40-ой отряд Сил народной мобилизации зачистил деревню Джилуд на западе Ниневии. О потерях со стороны ИГИЛовцев не сообщается.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)