Mercedes и Renault представили новый турбомотор, который может достаться Lada Vesta

Москва, 8 декабря. Компания Mercedes-Benz и альянс Renault-Nissan представили новый двигатель объемом 1,3 л., который был разработан совместно. Турбомотор получил особую технологию Bore Spray Coating от Nissan GT-R, благодаря которой уменьшается трение стенок цилиндров.

Как стало известно, мотор будет устанавливаться на Grand Scenis и Renault Scenic. По некоторым данным, им также оснастят и Lada Vesta — слухи о появлении нового турбомотора на российской модели от компании Renault ходили давно. Регистрация этой осенью «АвтоВАЗом» двух товарных знаков — Lada Vesta R и Lada Vesta S — является косвенным подтверждением.

Мотор будет выпускаться в трех вариантах, в зависимости от версии его мощность составит 115 л.с., 140 л.с. или 160 л.с. На стенки цилиндров этого двигателя будет производится плазменное напыление, данную технологию компания взяла у мотора спортивного автомобиля GT-R от Nissan.

Renault-Nissan и Daimler сделали маленький мотор с технологиями Nissan GT-Rhttps://t.co/UI0oonDvAI pic.twitter.com/qZWTatGcKi — Мотор (@MotorRu) December 8, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит премиум-бренд DS, привезет кроссовер DS 7 Crossback в Россию.