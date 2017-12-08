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Mercedes и Renault представили новый турбомотор, который может достаться Lada Vesta
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    Mercedes и Renault представили новый турбомотор, который может достаться Lada Vesta

    12:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:29  08 Декабря 2017
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    Mercedes и Renault представили новый турбомотор, который может достаться Lada Vesta

    Москва, 8 декабря. Компания Mercedes-Benz и альянс Renault-Nissan представили новый двигатель объемом 1,3 л., который был разработан совместно. Турбомотор получил особую технологию Bore Spray Coating от Nissan GT-R, благодаря которой уменьшается трение стенок цилиндров.

    Как стало известно, мотор будет устанавливаться на Grand Scenis и Renault Scenic. По некоторым данным, им также оснастят и Lada Vesta — слухи о появлении нового турбомотора на российской модели от компании Renault ходили давно. Регистрация этой осенью «АвтоВАЗом» двух товарных знаков — Lada Vesta R и Lada Vesta S — является косвенным подтверждением.

    Мотор будет выпускаться в трех вариантах, в зависимости от версии его мощность составит 115 л.с., 140 л.с. или 160 л.с. На стенки цилиндров этого двигателя будет производится плазменное напыление, данную технологию компания взяла у мотора спортивного автомобиля GT-R от Nissan.

    Напомним, ранее сообщалось, что концерн Peugeot Citroen, которому принадлежит премиум-бренд DS, привезет кроссовер DS 7 Crossback в Россию.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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