Петербуржцы о Путине: Он единственный не боится принимать судьбоносные для России решения. ФАН-ТВ

Владимир Путин раскрыл главную интригу предстоящих в марте 2018 года выборов: действующий глава государства все-таки будет баллотироваться на очередной срок. Что по этому поводу думают россияне? Стало ли это для них неожиданностью? И как они оценивают шансы нынешнего президента? Ответы на эти вопросы на улицах Санкт-Петербурга отправилась искать съемочная группа ФАН-ТВ.

В центре Северной столицы корреспондентам довелось пообщаться с людьми разных возрастов, представляющих различные сферы деятельности. К примеру, Владимир, который работает в сфере торговли, прокомментировал вопросы репортера ФАН-ТВ следующим образом:

– Так и должно быть. У нас в данный момент нет другого кандидата. Мне кажется, что лучше в данный момент никого и не будет. А те, кто его критикуют… Как вам сказать? Ведь критикуют дети тех людей, которые в 90-е годы были у власти. Правильно? Правильно. Вот Собчак, кто она? Она же реально просто дочь знаменитого губернатора, и всё. Сейчас она баллотируется для какой цели? Чтобы сделать политическую карьеру, не более. И потом сидеть нормально при дивидендах.

– Я думаю, что это логичный исход событий, вот и все. Ну, а почему бы нет? Сейчас у нас так сложилось – не знаю, к сожалению или к счастью, – что других кандидатов почему-то нет. Я не буду это комментировать, потому что не совсем в этом разбираюсь. Но я знаю, что многие люди старшего поколения очень рады этому событию, – говорит музыкант Евгения о решении Владимира Путина все-таки участвовать в выборах. – И я, наверное, пойду на выборы… Конечно!

А для Александра, который трудится в строительной отрасли, официальное заявление российского лидера было в некотором роде даже долгожданным:

– Кроме него, мне кажется, пока некому. Ярких таких нет. А все остальные программы… Они популистские. Я рад, если честно. Неожиданным, наверное, это решение не было, просто хотелось услышать, да и всё.

– Это было вполне ожидаемо, и это отличная новость, – радуется Людмила, представляющая гостиничную индустрию. – Я считаю, что он хороший лидер, и у него еще достаточный потенциал.

– Как вы оцениваете его шансы на победу?

– На 100 %!

Юрист Григорий, в свою очередь, считает, что у действующего президента нет конкурентов на современной политической арене:

– Правильное решение. Потому что стране сейчас нужна стабильность и, естественно, сильный лидер, который способен направить, а скорее, даже поддержать то направление, в котором сейчас развивается наша страна. Конкурентов в современной действительности у Путина нет. Если объективно, то это и невозможно. Потому что, лично на мой взгляд, для работы такого уровня требуется хороший опыт и определенное волевое решение: то есть, не бояться принимать решения, которые так или иначе отражаются на судьбе всей страны.

Смотрите также: Москвичи: Пусть Путин и дальше будет президентом, стабильность ведет Россию к прогрессу. ФАН-ТВ

– Здесь можно очень долго и муторно рассуждать, но если его выберут, то хорошо. Наверное, так оно и должно быть. За отсутствием альтернативы, у него, наверное, 100 % шансы. Это все очень смешно на самом деле: Ксюша Собчак со своими «замечательными» заявлениями, – рассудил энергетик Денис.

– Жду его дальше на том же месте! Я рада, что он продолжает баллотироваться, потому что я его уважаю и считаю, что с приходом Путина все стало на свои места, – поделилась Татьяна, которая в настоящее время работает официанткой.

А продавец Ксения пожелала Владимиру Путину успехов в выборной гонке:

– Думаю, что у него получится всё! Неожиданности никакой не было. Удачи ему. Достойных больше нет!

Напомним, после довольно долгого раздумья Владимир Путин объявил, что все же выдвинет свою кандидатуру на пост президента Российской Федерации. Традиционно он сделал это заявление не во время интервью или официальных выступлений, а в ходе встречи с представителями рабочего класса: во время празднования 85-летия Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде. Чуть ранее президент отмечал, что будет готов к участию в выборах, если его «поддержит народ».

Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.