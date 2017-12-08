Volkswagen отзовет в России более 30 тыс. Polo Sedan из-за проблем с проводкой

Москва, 8 декабря. Российское представительство немецкого автоконцерна Volkswagen AG отзывает 30 777 тысяч автомобилей Polo Sedan, проданных в РФ.

Как сообщили в Росстандарте, отзыву подлежат автомобили, приобретенные c 2015 по 2017 года. Список VIN-кодов опубликован на сайте ведомства.

Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. Все автомобили будут проверены, выявленные дефекты устранены. Работы будут проведены бесплатно.

Представители ООО «Фольксваген Груп Рус» уведомят владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр. Однако владельцы Polo могут самостоятельно проверить информацию на сайте Росстандарта и обратиться в дилерский центр.