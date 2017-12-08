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Volkswagen отзовет в России более 30 тыс. Polo Sedan из-за проблем с проводкой
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    Volkswagen отзовет в России более 30 тыс. Polo Sedan из-за проблем с проводкой

    12:35  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:35  08 Декабря 2017
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    Volkswagen отзовет в России более 30 тыс. Polo Sedan из-за проблем с проводкой

    Москва, 8 декабря. Российское представительство немецкого автоконцерна Volkswagen AG отзывает 30 777 тысяч автомобилей Polo Sedan, проданных в РФ.

    Как сообщили в Росстандарте, отзыву подлежат автомобили, приобретенные c 2015 по 2017 года. Список VIN-кодов опубликован на сайте ведомства.

    Причиной отзыва транспортных средств является недостаточная длина провода втягивающего реле стартера, что может привести к невозможности запуска двигателя. Все автомобили будут проверены, выявленные дефекты устранены. Работы будут проведены бесплатно.

    Представители ООО «Фольксваген Груп Рус» уведомят владельцев автомобилей, подлежащих отзыву, о необходимости предоставить машину в ближайший дилерский центр. Однако владельцы Polo могут самостоятельно проверить информацию на сайте Росстандарта и обратиться в дилерский центр.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #россия #авто #volkswagen polo #отзыв
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