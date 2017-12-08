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Россия
Почти две тысячи журналистов аккредитовались на пресс-конференцию с Путиным
Политика
Путин поздравил сотрудников Казначейства РФ с 25-летием образования ведомства
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    Путин поздравил сотрудников Казначейства РФ с 25-летием образования ведомства

    18:00  8 Декабря 2017
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    Путин поздравил сотрудников Казначейства РФ с 25-летием образования ведомства

    Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Казначейства РФ с 25-летием образования ведомства, отметив его вклад в надежное функционирование финансово-бюджетной сферы государства.

    «За прошедшие годы Казначейство России состоялось как эффективный институт управления государственными финансами», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

    Владимир Путин также добавил, что успешное решение столь ответственных задач доказывает наличие у сотрудников Казначейства высочайшей компетентности, безукоризненных личных качеств, преданности делу, которые, как надеется президент, они будут проявлять и в будущем.

    Президент пожелал сотрудникам Казначейства успехов и новых достижений.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #путин #россия #казначейство
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