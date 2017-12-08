Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Казначейства РФ с 25-летием образования ведомства, отметив его вклад в надежное функционирование финансово-бюджетной сферы государства.

«За прошедшие годы Казначейство России состоялось как эффективный институт управления государственными финансами», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин также добавил, что успешное решение столь ответственных задач доказывает наличие у сотрудников Казначейства высочайшей компетентности, безукоризненных личных качеств, преданности делу, которые, как надеется президент, они будут проявлять и в будущем.

Президент пожелал сотрудникам Казначейства успехов и новых достижений.

Владимир Путин. Биография.