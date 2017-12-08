Ученые выяснили, как повысить эффект антидепрессантов в три раза

Вашингтон, 8 декабря. Американские медики заявили о неожиданной связи антидепрессантов и того, как врачи представляют их своим пациентам.

К такому выводу пришла группа специалистов медицинской школы в Гарварде. Результаты эксперимента опубликовал журнал EbioMedicine.В рамках исследования группе людей дали стандартный антидепрессант, использующийся для лечения тревоги и паники. При этом половине участников эксперимента сообщили, что это подделка, хотя лекарство было настоящим.

В итоге эффект действия таблеток был в три раза выше, когда пациентам была дана правильная информация о таблетках, а не когда люди думали, что принимали неэффективное плацебо, пояснила доктор Ванда Фариа.

Таким образом, по ее мнению, способ, которым антидепрессанты будут представлены людям, которые находятся в состоянии депрессии или тревоги, может быть столь же важным, как и фактический эффект препарата, пишет Planet Today.

