Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство
Весь мир
Ученые выяснили, как повысить эффект антидепрессантов в три раза
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ученые выяснили, как повысить эффект антидепрессантов в три раза

    12:05  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:07  08 Декабря 2017
    78

    Ученые выяснили, как повысить эффект антидепрессантов в три раза

    Вашингтон, 8 декабря. Американские медики заявили о неожиданной связи антидепрессантов и того, как врачи представляют их своим пациентам. 

    К такому выводу пришла группа специалистов медицинской школы в Гарварде. Результаты эксперимента опубликовал журнал EbioMedicine.В рамках исследования группе людей дали стандартный антидепрессант, использующийся для лечения тревоги и паники. При этом половине участников эксперимента сообщили, что это подделка, хотя лекарство было настоящим. 

    В итоге эффект действия таблеток был в три раза выше, когда пациентам была дана правильная информация о таблетках, а не когда люди думали, что принимали неэффективное плацебо, пояснила доктор Ванда Фариа.

    Таким образом, по ее мнению, способ, которым антидепрессанты будут представлены людям, которые находятся в состоянии депрессии или тревоги, может быть столь же важным, как и фактический эффект препарата, пишет Planet Today.
     

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #ученые #медики #антидепрессанты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть