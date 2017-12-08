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«Я исполнил обещание, другие нет»: Трамп объяснил свое скандальное решение по Иерусалиму
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    «Я исполнил обещание, другие нет»: Трамп объяснил свое скандальное решение по Иерусалиму

    12:09  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:09  08 Декабря 2017
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    «Я исполнил обещание, другие нет»: Трамп объяснил свое скандальное решение по Иерусалиму

    Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение относительно переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

    О таком решении стало известно в среду. Американский президент пояснил, что таким образом он исполнил предвыборное обещание и признал Иерусалим столицей Израиля. Также Трамп добавил, что он, в отличие от предшественников, выполняет пункты предвыборной компании, передает «Инфореактор».

    «Я исполнил обещание своей предвыборной кампании — другие нет», — написал он в Twitter.

    Помимо этого, Дональд Трамп добавил к твиту видео, на котором запечатлены обещания по этой теме бывших американских президентов и его собственное.

    Как пишет «Аргументы и Факты», заявление американского президента вызвало недовольство у палестинского народа и напряжение на Ближнем Востоке. Многие страны, в том числе Россия, выразили беспокойство относительно ситуации. Москва считает, что это может перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #сша #трамп #израиль
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