«Я исполнил обещание, другие нет»: Трамп объяснил свое скандальное решение по Иерусалиму

Вашингтон, 8 декабря. Президент США Дональд Трамп объяснил свое решение относительно переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

О таком решении стало известно в среду. Американский президент пояснил, что таким образом он исполнил предвыборное обещание и признал Иерусалим столицей Израиля. Также Трамп добавил, что он, в отличие от предшественников, выполняет пункты предвыборной компании, передает «Инфореактор».

«Я исполнил обещание своей предвыборной кампании — другие нет», — написал он в Twitter.

I fulfilled my campaign promise - others didn’t! pic.twitter.com/bYdaOHmPVJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2017

Помимо этого, Дональд Трамп добавил к твиту видео, на котором запечатлены обещания по этой теме бывших американских президентов и его собственное.

Как пишет «Аргументы и Факты», заявление американского президента вызвало недовольство у палестинского народа и напряжение на Ближнем Востоке. Многие страны, в том числе Россия, выразили беспокойство относительно ситуации. Москва считает, что это может перечеркнуть перспективы ближневосточного мирного процесса.