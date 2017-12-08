Сирия раскрыла мастерство ВКС РФ: Су-30 совершил маневр, «заглянув внутрь» транспортника Ил-76

Российские военные самолеты, участвующие в антитеррористической военной кампании в Сирии, не устают удивлять все новыми маневрами и пируэтами, которые свидетельствуют о высочайшем уровне подготовки наших летчиков. Так, в сети стало доступно новое видео, на котором можно увидеть, как истребитель Су-30СМ прикрывает военно-транспортный самолет Ил-76, осуществляющий доставку гуманитарной помощи с базы «Хмеймим» ВКС РФ в провинцию Дейр-эз-Зор.

После того как груз был сброшен и Ил-76 начал набирать высоту, истребитель фактически «заглянул внутрь» грузового самолета, приблизившись к транспортному люку почти вплотную. Расстояние между ними было настолько незначительным, что российские военнослужащие, находившиеся внутри военно-транспортного самолета, смогли на языке жестов поговорить с пилотом Су-30СМ. Военные эксперты подчеркивают, что летчик продемонстрировал огромное мастерство, и это притом что его истребитель находился в зоне мощных воздушных потоков внушительных двигателей тяжелого грузового самолета.

Затем, когда Ил-76 набрал нужную высоту, Су-30СМ эффектно развернулся и сменил позицию. Интернет-пользователи высказали предположение, что истребитель оснащен противоракетным радаром задней зоны. Таким образом, осуществляя данный маневр, пилот намеренно подставил себя под возможный ракетный удар с земли. При этом он не покидал данной опасной позиции до тех пор, пока транспортник не поднялся на высоту свыше пяти километров.

Военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) отметил безупречное мастерство российских летчиков. Он также подчеркнул, что именно благодаря их работе террористы «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ), еще несколько месяцев назад контролировавшие половину Сирии, теперь полностью разгромлены.

«Боевики ИГ1 полностью уничтожены в САР, это и есть заслуга наших летчиков. Российская авиация оказывала активную воздушную поддержку и авиаударами сопровождала наступательные действия правительственных войск арабской республики. С появлением ВКС РФ результат был достигнут в кратчайшие сроки, поэтому мастерство российских летчиков находится на уровне самых строгих мировых требований и должно оцениваться высшим баллом», — уверен собеседник ФАН.

Он также заметил, что за время военной кампании в Сирии наши авиационные силы добились истинной филигранности, поскольку достичь виртуозности можно лишь в условиях настоящего противостояния.

«Результат — территория страны очищена от террористов ИГ, помогали наши ВКС, а в них были самые лучшие летчики, отвечающие всем требования мировых стандартов. К тому же надо учитывать, что пилот тогда совершенствует свое мастерство, когда участвует в реальных военных операциях. Они имели возможность расти и дальше в течение последних двух лет. За этот период российские летчики показали свое мастерство, умение работать в команде, умение выполнять боевые задачи по сопровождению. Все это совершенствовалось на протяжении этого времени благодаря участию в сирийской кампании, то есть в настоящих боевых действиях», — отмечает эксперт.

Кроме того, сирийская военная кампания также показала превосходство нашей авиационной техники, подчеркивает Андрей Кошкин. Именно она теперь имеет наибольший спрос на международном рынке. Что касается тех маневров ВКС РФ, которые мы можем увидеть в Интернете, то это является еще одним подтверждением безупречного мастерства российских пилотов и высочайшего класса российской авиации.

«То, что на сегодняшний день наша военная авиационная техника является лучшей, уже ни у кого не вызывает сомнений. На мировом рынке вооружений она раскупается с успехом. При этом ее могут продемонстрировать в действии лучшие асы, то есть пилоты российских ВКС. Таким образом, сейчас накануне дня героя РФ мы можем с уверенностью сказать, что наши летчики достойны самой высокой оценки со стороны правительства и всех россиян, которые следили за успехами ВКС в Сирии и всегда с большим воодушевлением и уважением относились к работе наших летчиков», — подытожил собеседник ФАН.

1 Организация запрещена на территории РФ.