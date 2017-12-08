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Россия
Госдума ужесточила ответственность за издевательства над животными
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    Госдума ужесточила ответственность за издевательства над животными

    12:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  08 Декабря 2017
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    Госдума ужесточила ответственность за издевательства над животными

    Москва, 8 декабря. Госдума приняла во втором чтении поправки к Уголовному кодексу, согласно которым в России усиливается ответственность за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы. 

    Депутаты ГД поддержали ужесточение наказания за издевательства над животными в РФ. Поправки в УК были предложены группой парламентариев от «Единой России» и «Справедливой России». Наказанием за жестокое отношение к животным станет штраф в размере 80 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет.

    Если животные подверглись истязанию с использованием садистских методов, а также сцены издевательств попали в СМИ или Интернет, то злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы. В законопроекте присутствует примечание, что закон не распространяется на забой с\х животных, профдеятельность, связанную с животными.

    Напомним, что поводом для ужесточения наказания за издевательства над животными стала серия громких скандалов, в том числе история с «хабаровскими живодерками», которые расправлялись с взятыми из приюта щенками и кошками.

    Госдума ужесточила ответственность за издевательства над животными

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #россия #животные #законопроект #ук
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