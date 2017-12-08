Госдума ужесточила ответственность за издевательства над животными

Москва, 8 декабря. Госдума приняла во втором чтении поправки к Уголовному кодексу, согласно которым в России усиливается ответственность за жестокое обращение с животными до пяти лет лишения свободы.

Депутаты ГД поддержали ужесточение наказания за издевательства над животными в РФ. Поправки в УК были предложены группой парламентариев от «Единой России» и «Справедливой России». Наказанием за жестокое отношение к животным станет штраф в размере 80 тысяч рублей, либо лишение свободы до трех лет.

Если животные подверглись истязанию с использованием садистских методов, а также сцены издевательств попали в СМИ или Интернет, то злоумышленникам грозит до пяти лет тюрьмы. В законопроекте присутствует примечание, что закон не распространяется на забой с\х животных, профдеятельность, связанную с животными.

Напомним, что поводом для ужесточения наказания за издевательства над животными стала серия громких скандалов, в том числе история с «хабаровскими живодерками», которые расправлялись с взятыми из приюта щенками и кошками.