Курды в Ираке запустили новую систему «электронного правительства»

Эрбиль, 8 декабря. Региональное правительство Курдистана сообщило о запуске системы электронного управления.

Курдские СМИ сообщили, что на торжественной церемонии запуска электронной системы присутствовали представители властей автономии, а также министр внутренних дел Курдистана Карим Синджари. Именно это ведомство первым в регионе осуществило этот проект.

Синджари подчеркнул, что новая система «электронного правительства» обеспечивает лучший уровень обслуживания населения с гораздо более низкими издержками и высоким качеством. Система внедрена в работу дорожной полиции, в ближайшие четыре года «электронное правительство заработает и в других подразделениях ведомства.