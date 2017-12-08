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Курды в Ираке запустили новую систему «электронного правительства»
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    Курды в Ираке запустили новую систему «электронного правительства»

    12:39  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:39  08 Декабря 2017
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    Курды в Ираке запустили новую систему «электронного правительства»

    Эрбиль, 8 декабря. Региональное правительство Курдистана сообщило о запуске системы электронного управления.

    Курдские СМИ сообщили, что на торжественной церемонии запуска электронной системы присутствовали представители властей автономии, а также министр внутренних дел Курдистана Карим Синджари. Именно это ведомство первым в регионе осуществило этот проект.

    Синджари подчеркнул, что новая система «электронного правительства» обеспечивает лучший уровень обслуживания населения с гораздо более низкими издержками и высоким качеством. Система внедрена в работу дорожной полиции, в ближайшие четыре года «электронное правительство заработает и в других подразделениях ведомства.

    Курды в Ираке запустили новую систему «электронного правительства»

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #мвд #курдистан #электронное правительство
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