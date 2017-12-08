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Водитель грузовика сбил пешехода в Кузбассе
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    Водитель грузовика сбил пешехода в Кузбассе

    12:07  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:07  08 Декабря 2017
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    Водитель грузовика сбил пешехода в Кузбассе

    Кемерово, 8 декабря. Водитель грузовика сбил пешехода, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу, а в непосредственной близости от него. Авария произошла в поселке Комиссарово Кемеровской области в четверг, 7 декабря.

    Водитель грузовика марки Isuzu совершил наезд на 42-летнего мужчину, который переходил дорогу около дома №137 по улице Центральной, сообщает «Газета Кемерова». Пешеход получил различные травмы.

    Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о правилах дорожного движения: при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость движения. Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только в обозначенных местах. Первоначально пешеходу необходимо убедиться, что водитель автомобиля остановился и пропускает его.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #кузбасс #кемеровская область #пешеход
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