Водитель грузовика сбил пешехода в Кузбассе

Кемерово, 8 декабря. Водитель грузовика сбил пешехода, который переходил проезжую часть не по пешеходному переходу, а в непосредственной близости от него. Авария произошла в поселке Комиссарово Кемеровской области в четверг, 7 декабря.

Водитель грузовика марки Isuzu совершил наезд на 42-летнего мужчину, который переходил дорогу около дома №137 по улице Центральной, сообщает «Газета Кемерова». Пешеход получил различные травмы.

Сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о правилах дорожного движения: при подъезде к пешеходному переходу необходимо снизить скорость движения. Пешеходы, в свою очередь, должны переходить дорогу только в обозначенных местах. Первоначально пешеходу необходимо убедиться, что водитель автомобиля остановился и пропускает его.