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Мифы о рутении: эксперты не нашли изотопа в пробах с комбината «Маяк»
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    Мифы о рутении: эксперты не нашли изотопа в пробах с комбината «Маяк»

    12:05  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  08 Декабря 2017
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    Разогнали рутениевые тучи: эксперты объяснили, как рутений-106 мог попасть в небо Европы и РФ

    Москва, 8 декабря. Контрольные пробы, взятые на комбинате «Маяк» в Челябинской области, не выявили рутения-106. Об этом заявили в межведомственной комиссии по итогам проверки, проведенной на предприятии.  Как следует из материалов экспертов, мощность дозы гамма-излучения и плотность потока бета-частиц соответствует естественному фону.

    Кроме того, в комиссии отметили, что никаких нарушений в в работе системы радиационного мониторинга «Маяка» обнаружено не было. В материалах проверки указывается также, что источник выброса рутения-106 не мог находиться на территориях между Южным Уралом и Восточной Европой. Об этом говорят результаты мониторинга. 

    Разогнали рутениевые тучи: эксперты объяснили, как рутений-106 мог попасть в небо Европы и РФ

    «Учитывая, что эти территории находятся на удалении более двух с половиной тысяч километров, сложившаяся картина может указывать на наличие другого источника выбросов, который явился внешним по отношению к упомянутым территориям», — заявили в комиссии. Специалисты пояснили, что таким источником могло быть, в том числе, сгорание в атмосфере искусственного спутника (или его фрагмента), на борту которого находился источник рутения-106 с высокой суммарной активностью».

    Напомним, проверку комбината провели из-за ситуации вокруг сообщений о повышенном уровне радиоактивного изотопа рутения-106, обнаруженного в атмосфере европейскими и российскими системами экологического мониторинга. 

    В госкорпорации Росатом эти сообщений о «рутениевых облаках и дождях» уже называли мифами и спекуляциями. Все объекты атомной отрасли России, к которым относится и «Маяк», работали и работают в штатном режиме, заявили в госкорпорации.

    Разогнали рутениевые тучи: эксперты объяснили, как рутений-106 мог попасть в небо Европы и РФ

    Кроме того, в Росатоме подчеркнули, что никаких радиационных инцидентов на объектах отрасли зафиксировано не было, радиационный фон вокруг всех объектов атомной отрасли РФ контролировался постоянно и находится в пределах естественных многолетних значений и соответствует природному радиационному фону. О следах радиоактивного изотопа рутения-106 заявляли европейские службы экологического мониторинга. Позже такие результаты получили и на территории РФ.

    Разогнали рутениевые тучи: эксперты объяснили, как рутений-106 мог попасть в небо Европы и РФ

    При этом эксперты разъяснили, что зафиксированные в конце сентября — начале октября уровни рутения-106 в атмосфере были до 10 тысяч раз ниже разрешенных объемов, то есть совершенно безопасными для людей и окружающей среды.

    По словам экспертов, появление рутения-106 в атмосфере можно объяснить только техногенной природой, поскольку в природе его не существует: его получают для использования в медицине, а также для автономных энергоисточников для морских навигационных маяков или для малых искусственных спутников Земли. 

    Автор: Алексей Громов
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    #росатом #проверка #маяк #рутений-106
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