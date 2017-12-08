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Карелин о решении МОК по сборной России: Продолжим сражаться за наш спорт
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    Карелин о решении МОК по сборной России: Продолжим сражаться за наш спорт

    12:11  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  08 Декабря 2017
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    Карелин о решении МОК по сборной России: Продолжим сражаться за наш спорт

    Москва, 8 декабря. Россия после решения МОК о дисквалификации сборной страны на Играх-2018 продолжит бороться за национальный спорт и защитит отечественных спортсменов, заявил депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

    Карелин прокомментировал решение МОК. Он подчеркнул, что российские спортсмены ни в коем случае не должны бойкотировать Олимпиаду в Пхенчхане. Также депутат признал, что у страны «не получилось защитить» их.

    «И я рад, что президент страны (Владимир Путин. — Прим. ФАН) придерживается той же самой позиции, — цитирует Карелина RT. — Я так понимаю, что мы одинаково смотрим на некоторые вещи как борцы. А значит, продолжим сражаться за наш спорт на несколько ином организационном и мировоззренческом уровне».

    Он также подчеркнул, что Россия продолжит сражаться за права своих спортсменов, чтобы они смогли участвовать на Олимпийских и Паралимпийских играх. Карелин отметил, что необходимо готовить аргументы не только для «внутреннего потребления», но и для Запада с Востоком.

    Карелин о решении МОК по сборной России: Продолжим сражаться за наш спорт

    «Несмотря на то, что наших спортсменов пытаются поставить в заведомо неравноценные условия, они способны приехать и заявить о себе, прогреметь на весь мир и заставить уважать себя», — констатировал олимпийский чемпион.

    Автор: Катерина Тимошенская
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