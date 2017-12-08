Карелин о решении МОК по сборной России: Продолжим сражаться за наш спорт

Москва, 8 декабря. Россия после решения МОК о дисквалификации сборной страны на Играх-2018 продолжит бороться за национальный спорт и защитит отечественных спортсменов, заявил депутат Госдумы и трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

Карелин прокомментировал решение МОК. Он подчеркнул, что российские спортсмены ни в коем случае не должны бойкотировать Олимпиаду в Пхенчхане. Также депутат признал, что у страны «не получилось защитить» их.

«И я рад, что президент страны (Владимир Путин. — Прим. ФАН) придерживается той же самой позиции, — цитирует Карелина RT. — Я так понимаю, что мы одинаково смотрим на некоторые вещи как борцы. А значит, продолжим сражаться за наш спорт на несколько ином организационном и мировоззренческом уровне».

Он также подчеркнул, что Россия продолжит сражаться за права своих спортсменов, чтобы они смогли участвовать на Олимпийских и Паралимпийских играх. Карелин отметил, что необходимо готовить аргументы не только для «внутреннего потребления», но и для Запада с Востоком.