Сирия, 8 декабря. В Хомсе был арестован террорист ИГ1, причастный к организации теракта. ВВС Сирии уничтожили склад боеприпасов «Ан-Нусры»*** в северной части Хамы. В Дейр-эз-Зоре был убит один из командиров союзной САА организации, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: арестовали одного из организаторов теракта в городе Хомс; потеряли одного из командующих афганской организации «Лива Фатимиюн» в провинции Дейр-эз-Зор.

«Исламское государство»1: утверждает, что ИГИЛовцы убили девять бойцов «Хашд Аш-Шааби» в иракской провинции Киркук.

«Тахрир Аш-Шам»: отрицает сообщения о 30 убитых боевиков «Нусры» в северной части провинции Хама; потеряла склад с боеприпасами в результате авиаударов ВВС Сирии к северо-востоку от Хамы.

Провинция Дамаск

Военный источник в социальной сети Twitter (AJA_Syria), передает, что в западной части провинции на одном из складов с боеприпасами, принадлежащем Сирийской арабской армии (САА), произошел мощный взрыв. В данный момент более точная информация об обстоятельствах случившегося устанавливается. Сведений о потерях со стороны войск САР пока не поступало. Предполагается, что виновниками произошедшего являются боевики антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированного вокруг «Джебхат Ан-Нусры»1. Напомним, недалеко от населенного пункта Бейт Джинн уже больше месяца не прекращается активное вооруженное противостояние между военнослужащими САА и исламистами «Джебхат Фатх Аш-Шам»1.

Провинция Хомс

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что в городе Хомс сирийскими силами безопасности был арестован один из боевиков «Исламского государства», причастный к организации теракта в начале этой недели. Напомним, в результате взрыва погибли десять мирных жителей, еще восемь человек получили ранения. Как сообщалось ранее, заминированный автомобиль взорвался вблизи пассажирского автобуса. По словам военных источников AMN, служащим федеральной полиции удалось отследить и задержать террориста, который заложил взрывное устройство. Известно, что арестованный Умар Аль-Саббаг обучался в университете Хомса, прежде чем вступил в ряды террористической группировки. Вместе с ним были взяты под стражу три его пособника.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стали известны подробности заключительного этапа наступления Сирийской арабской армии (САА) на западном берегу реки Евфрат в районе магистрали Дейр-эз-Зор — Абу-Кемаль. Согласно сведениям новостного портала Al Masdar News, в ходе финальных столкновений террористы «Исламского государства» прибегли к большому количеству атак с участием смертников. По словам местных активистов, ИГИЛовцы предприняли сразу несколько нападений с использованием «джихад-мобилей». Тем не менее благодаря боевым вылетам российских ВКС правительственным войскам и проасадовским отрядам удалось минимизировать потери. Несколько дней назад правый берег Евфрата был полностью зачищен от радикалов ИГ.

Тем временем на восточном берегу реки боевики ИГ все еще сохраняют военное присутствие. Как сообщает Twitter-канал (Almhagr_ala), в результате неожиданной вылазки ИГИЛовцев был убит один из командующих проправительственных отрядов «Лива Фатимиюн». Более подробная информация пока выясняется.

Провинция Хама

Новостной портал Al Masdar News передает, что десятки исламистов коалиции «Тахрир Аш-Шам» попали в засаду, устроенную радикалами «Исламского государства». В результате нападения были уничтожены порядка 30 боевиков антиправительственного альянса. Оппозиционное информационное агентство Syrian Revolution News Network, в свою очередь, отрицает подобные сообщения. Напомним, к северо-востоку от столицы провинции продолжаются столкновения между исламистами группировки «Джебхат Ан-Нусра» и террористами ИГ. Накануне поступала информация о том, что под контроль ИГИЛовцев перешли населенные пункты Абу Аджва и Джанайнат Аль-Аварина, ранее оккупированные «Тахрир Аш-Шам».

В северной части региона в районе границы между провинциями Хама и Алеппо «Нусра» противостоит Сирийской арабской армии (САА). По данным военного источника в Twitter (PamSpenser), ВВС Сирии активизировали боевые вылеты в зонах дислокации отрядов «Ан-Нусры». В результате авиаударов было уничтожено крупное хранилище боеприпасов. О потерях со стороны боевиков в живой силе не сообщается.

Ирак

Новостное агентство «Аль-Амак», подконтрольное «Исламскому государству», утверждает, что в ходе боев, развернувшихся накануне в юго-западной части провинции Киркук, были убиты девять шиитских ополченцев «Хашд Аш-Шаби». Вооруженные стычки произошли в деревне Асакира, расположенной недалеко от населенного пункта Рияд. Официальные иракские СМИ тем не менее пока не подтверждали данные сведения.

После обысков в провинциях Киркук и Дияла Силы народной мобилизации начали военную операцию по уничтожению подпольных формирований ИГИЛ1 в Ниневии. Как передает Telegram-канал (teamsmediawar), как минимум пять деревень уже были зачищены от «спящих ячеек» террористической группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)