Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Здание торгового центра загорелось в Подмосковье: есть жертвы
Весь мир
Ирак: христиане продолжают бежать из страны
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Ирак: христиане продолжают бежать из страны

    11:48  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:48  08 Декабря 2017
    84

    Ирак: христиане продолжают бежать из страны

    Эрбиль, 8 декабря. В Ираке осталось не более полумиллиона христиан, сообщают в Региональном правительстве Курдистана.

    В курдском министерстве по делам религий сообщили, что поток христианских беженцев, который начался во время нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), не прекращается до сих пор. Отмечается, что в 2003 году в Ираке проживало около двух миллионов христиан. На настоящий момент в стране осталось не более полумиллиона представителей этой конфессии.

    Даже после изгнания боевиков «Халифата» из северных регионов Ирака христиане не чувствуют себя в безопасности, отмечают в министерстве. Курды считают, что этот поток эмиграции христиан вызван политикой Багдада в отношении Иракского Курдистана и нападением шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на спорные территории.

    Ирак: христиане продолжают бежать из страны

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #беженцы #иг #игил #ирак #христиане
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть