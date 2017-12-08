Ирак: христиане продолжают бежать из страны

Эрбиль, 8 декабря. В Ираке осталось не более полумиллиона христиан, сообщают в Региональном правительстве Курдистана.

В курдском министерстве по делам религий сообщили, что поток христианских беженцев, который начался во время нападения боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России), не прекращается до сих пор. Отмечается, что в 2003 году в Ираке проживало около двух миллионов христиан. На настоящий момент в стране осталось не более полумиллиона представителей этой конфессии.

Даже после изгнания боевиков «Халифата» из северных регионов Ирака христиане не чувствуют себя в безопасности, отмечают в министерстве. Курды считают, что этот поток эмиграции христиан вызван политикой Багдада в отношении Иракского Курдистана и нападением шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» на спорные территории.

1 Организация запрещена на территории РФ.