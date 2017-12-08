Революция на рынке ТБО: как в России будут решать проблему закрытых полигонов и незаконных свалок

Москва и Подмосковье ежегодно производят 11 миллионов тонн отходов. И 95% из них оказываются на полигонах и нелегальных свалках. Ресурс полигонов ТКО не безграничен, а время на их рекультивацию превышает 30 лет. Решением проблемы должны стать мусоросжигательные заводы (МСЗ), которые планируют построить в ближайшие годы по японско-швейцарской технологии.

«Мусороперерабатывающие заводы — это самый современный тренд, который нам стоило перенять еще десять лет назад. Я напомню, страны Европы пользуются такими технологиями уже тридцать лет. На мусороперерабатывающих заводах отходы сортируются, после чего часть мусора используется повторно, а другая уничтожается под воздействием высоких температур, при этом вырабатывается тепловая и электрическая энергия. Эти дополнительные мощности могли бы покрыть дефицит электроэнергии, который наблюдается практически во всех субъектах Российской Федерации. Это высокотехнологичное производство, образующиеся в результате переработки мусора газы уничтожаются под воздействием высоких температур», — говорит руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев.

В Норвегии заводы по утилизации мусора также вырабатывают энергию. Здесь давно раздельный сбор бытовых отходов стал нормой и поощряется государством: за пять сданных пластиковых бутылок дают 1 евро. Процесс отлажен столь четко, что Норвегия завозит мусор из других стран.

«В нашей стране много мусороперерабатывающих установок и две основные. Они играют значительную роль в системе отопления домов», — поясняет глава секретариата Норвежского общества охраны природы Марен Эсмарк.

Проблема утилизации мусора носит глобальный характер. В одном из крупнейших мегаполисов мира, Пекине, где проживают 21,7 миллиона человек, работают 28 установок по переработке мусора, в том числе 11 мусоросжигающих заводов.

«Мусорные свалки образовали вокруг Пекина огромное кольцо, и заводы по переработке отходов здесь — острая необходимость. Только 60% отходов являются биоразлагаемыми, и поэтому в эти предприятия по сжиганию мусора делаются государственные и частные инвестиции», — говорит основательница «Зеленой школы» в китайской провинции Хайнань Хе Жэнь Гао.

Аналогичные технологии используют и в других провинциях Китая.

«Установки для сжигания мусора чрезвычайно важны, поскольку захоронение отходов требует значительных площадей, а значит, загрязняет большие объемы почв. Сейчас в моем городе ежедневно производится 750 тонн мусора. Скоро у нас будет построена перерабатывающая станция, а решать проблему мусора ростом свалок не следует ни в Москве, ни где-либо еще», — говорит замглавы секретариата Ассоциации по охране окружающей среды в китайском городе Сянтань (население 2.9 миллиона человек), провинция Хунань, Гэ Мао.

Подмосковные заводы, подобно норвежским, тоже будут вырабатывать энергию и экологически безопасны. Аналогичные предприятия фирмы Hitachi Zosen Inova, по технологии которой будут построены подмосковные МСЗ, стоят во множестве городов по всему миру, в том числе в центре Парижа и Вены.

«Существует часть отходов, которая именуется «хвостом». «Хвосты» не сортируются и не перерабатываются, их придется либо захоранивать, либо сжигать. Среди экологов много противников захоронения отходов. Мусоросжигательные заводы нужны. Но вопрос, по какой технологии они будут работать», — рассуждает эколог общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

Эксперт также рассказал о вреде многочисленных полигонов, которые расположены по всей стране.

«Помимо эстетического вреда, значительный ущерб атмосфере наносит горение. Это как открытое горение на поверхности свалки, которое нередко провоцируют сами операторы свалок, так и низкотемпературное горение внутри свалки, оно сродни самому плохому мусоросжигательному заводу, при котором только образуются опасные соединения, а не удаляются», — говорит Пукалов.

По словам эколога, на полигонах существует еще и химическое горение, в результате которого выделяется свалочный газ. Это вещество не только взрывоопасно, но и вредно для здоровья.

«Существует еще одна область воздействия на окружающую среду — это загрязнение грунтовых вод и водоемов свалочным фильтратом. Что этот процесс собой представляет: практически вся таблица Менделеева просачивается сквозь тело свалки и попадает в грунтовые воды и поверхностные водоемы. У нас есть пример, когда в 2011, если я не ошибаюсь, году с закрытого перед Олимпиадой полигона свалочный фильтрат по реке Хироте уже через три километра попадал на пляжи Адлера. Можете себе представить, какими веществами были загрязнены пляжи? Это не только химическое, но и микробиологическое загрязнение — раствор, в котором содержится много болезнетворных микробов», — предупреждает Роман Пукалов.

С ним согласен Андрей Воробьев.

«На полигонах содержатся ртутные лампы, батарейки, которые наносят колоссальный вред почве», — говорит он.

Роман Пукалов также предупредил, что мусоросжигательные заводы должны строиться по новейшим технологиям, в противном случае есть опасность нанести вред атмосфере.

Директор Всеросссийского института природы и заслуженный эколог РФ Андрей Пешков напомнил, что игрокам мусороперерабатывающего рынка стоит обратить внимание на то, о чем говорил президент РФ Владимир Путин — на глубокую сортировку мусора и использование фракций в хозяйственном обороте.

«Это деньги, это ресурсы, это экономика», — разъясняет эксперт.

Мусоросжигательные заводы должны будут не только положить конец расползающимся по Подмосковью свалкам, но и стать первым шагом на пути к раздельному сбору мусора. Ведь проект предполагает строительство 70 сортировочных и 50 перегрузочных станций, а также 11 мусороперерабатывающих комплексов.