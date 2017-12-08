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Сирия: военнослужащие РФ доставили более трех тонн гумпомощи в провинции Латакия и Хомс
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    Сирия: военнослужащие РФ доставили более трех тонн гумпомощи в провинции Латакия и Хомс

    11:34  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:34  08 Декабря 2017
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    Сирия: военнослужащие РФ доставили более трех тонн гумпомощи в провинции Латакия и Хомс

    Москва, 8 декабря. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки провели две гуманитарные акции.

    Пресс-служба военного ведомства России сообщила, что военнослужащие РФ доставили в населенный пункт Хербет эль-Кабу провинции Хомс и в город Латакия 3,2 тонны продуктов питания для местных жителей. Во время гуманитарной акции медицинскую помощь получили 48 сирийцев.

    Отмечается, что за прошедшие сутки к режиму прекращения огня присоединился населенный пункт Дальбуз провинции Хомс. Сейчас количество поселений, участвующих в процессе примирения, составляет 2302, отмечают в Минобороны РФ.

    Сирия: военнослужащие РФ доставили более трех тонн гумпомощи в провинции Латакия и Хомс

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #гумпомощь #латакия #хомс
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