Лобода уронила микрофон прямо во время выступления
Москва, 8 декабря. Певица Светлана Лобода случайно бросила микрофон в публику прямо во время концерта. Инцидент произошел на вступлении в одном из российских городов.
Как написала певица на своей странице в Instagram, во время исполнения хита «Твои глаза» она сделал резкое движение, в результате микрофон просто выскочил у нее из рук и полетел прямо в зрителей. Видео с места происшествия также появилось на странице Лободы.
«Впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок — главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй — как хорошо, что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации», — цитирует певицу Ura.Ru.
На кадрах можно заметить, как Лобода роняет микрофон во время проигрыша. К счастью, один из фотографов вернул его на сцену перед началом нового куплета.
Вчера во время выступления впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок- главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй - как хорошо что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации. Третий - а если его уже не найдут в метафане....)))) Меня спас фотограф у сцены, который быстро среагировал и до начала последней фразы в песне "твои глаза" успел забросить его на сцену ????????????