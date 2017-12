Лобода уронила микрофон прямо во время выступления

Вчера во время выступления впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок- главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй - как хорошо что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации. Третий - а если его уже не найдут в метафане....)))) Меня спас фотограф у сцены, который быстро среагировал и до начала последней фразы в песне "твои глаза" успел забросить его на сцену ????????????

A post shared by LOBODA (@lobodaofficial) on Dec 6, 2017 at 4:06am PST