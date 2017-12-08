Лобода уронила микрофон прямо во время выступления

Москва, 8 декабря. Певица Светлана Лобода случайно бросила микрофон в публику прямо во время концерта. Инцидент произошел на вступлении в одном из российских городов.

Как написала певица на своей странице в Instagram, во время исполнения хита «Твои глаза» она сделал резкое движение, в результате микрофон просто выскочил у нее из рук и полетел прямо в зрителей. Видео с места происшествия также появилось на странице Лободы.

«Впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок — главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй — как хорошо, что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации», — цитирует певицу Ura.Ru.

На кадрах можно заметить, как Лобода роняет микрофон во время проигрыша. К счастью, один из фотографов вернул его на сцену перед началом нового куплета.