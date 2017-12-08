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Общество
Лобода уронила микрофон прямо во время выступления
Общество
Лобода уронила микрофон прямо во время выступления
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    Лобода уронила микрофон прямо во время выступления

    11:29  8 Декабря 2017  /обновлено: 11:30  08 Декабря 2017
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    Лобода уронила микрофон прямо во время выступления

    Москва, 8 декабря. Певица Светлана Лобода случайно бросила микрофон в публику прямо во время концерта. Инцидент произошел на вступлении в одном из российских городов.

    Как написала певица на своей странице в Instagram, во время исполнения хита «Твои глаза» она сделал резкое движение, в результате микрофон просто выскочил у нее из рук и полетел прямо в зрителей. Видео с места происшествия также появилось на странице Лободы.

    «Впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок — главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй — как хорошо, что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации», — цитирует певицу Ura.Ru.

    На кадрах можно заметить, как Лобода роняет микрофон во время проигрыша. К счастью, один из фотографов вернул его на сцену перед началом нового куплета.

     

    Вчера во время выступления впервые в жизни микрофон просто выпрыгнул из рук. Первый шок- главное, чтобы никто из зрителей не пострадал, второй - как хорошо что в песне проигрыш и есть 15 секунд на решение ситуации. Третий - а если его уже не найдут в метафане....)))) Меня спас фотограф у сцены, который быстро среагировал и до начала последней фразы в песне "твои глаза" успел забросить его на сцену ????????????

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    Автор: Алексей Громов
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    #лобода
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