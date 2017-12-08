В Раде предложили возвращать долги Украины яхтами и виллами миллиардеров-взяточников
Киев, 8 декабря. Долги Украины можно закрыть путем передачи всех вилл, яхт, автомобилей и теннисных кортов, которые купили украинские миллиардеры-взяточники, сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Рабинович напомнил, что Киев в этом году выплатил Международному валютному фонду 1,3 миллиарда долларов по кредиту с процентами. В свою очередь МВФ выделил Украине еще миллиард долларов.
«Получается, что за 300 миллионов, которые Украина им заплатила, руководство страны подняло тарифы, убило пенсионную систему, вырубило леса и загнало даже новорожденного украинца в долги», — констатировал Рабинович.
Он добавил, что обсуждал эти вопросы с европейскими политиками, и они вместе нашли решение проблемы украинских внешних долгов.
«Пусть ЕС забирает в счет долга все дома, яхты, автомобили и теннисные корты, которые купили здесь наши миллиардеры-взяточники на сотни миллионов долларов», — заключил украинский депутат.