Киев, 8 декабря. Долги Украины можно закрыть путем передачи всех вилл, яхт, автомобилей и теннисных кортов, которые купили украинские миллиардеры-взяточники, сообщил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Рабинович напомнил, что Киев в этом году выплатил Международному валютному фонду 1,3 миллиарда долларов по кредиту с процентами. В свою очередь МВФ выделил Украине еще миллиард долларов.

«Получается, что за 300 миллионов, которые Украина им заплатила, руководство страны подняло тарифы, убило пенсионную систему, вырубило леса и загнало даже новорожденного украинца в долги», — констатировал Рабинович.

Он добавил, что обсуждал эти вопросы с европейскими политиками, и они вместе нашли решение проблемы украинских внешних долгов.